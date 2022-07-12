Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Transfer Günlüğü
02:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
03:15 İngiltere - Norveç
05:00 Transfer Günlüğü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2021 - 2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:20 2021 - 2022 Sezonu Derleme
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
17:55 Spor Takvimi
18:00 Spor Merkezi
18:55 Danimarka - Finlandiya
21:00 Spor Akşamı
21:55 Almanya - İspanya
Son Dakika › TV › 12 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika