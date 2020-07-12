12 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika

12 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi

Demir Grup Sivasspor21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz AlanyasporBEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Demir Grup Sivasspor

21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor

New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

16.00 Kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Malatya'ya hareket edecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

11.00 Turuncu lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde Konya'ya hareket edecek.

TFF 1'İNCİ LİG

17.30 İstanbulspor - Osmanlıspor

17.30 Keçiörengücü - Fatih Karagümrük

17.30 Altınordu - Giresunspor

17.30 Bursaspor - Ekol Göz Menemenspor

17.30 Altay - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor - Adana Demirspor

17.30 Boluspor - Akhisarspor

17.30 Adanaspor - Hatayspor

AVRUPA'DAN FUTBOL

14.00 Wolverhampton - Everton (Cenk Tosun*)

18.00 Deportivo - Extremadura UD (Emre Çolak)

19.00 Kopenhag - Brondby ( Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

21: 00 AFC Bournemouth - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

22.45 Napoli - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

BAKAN KASAPOĞLU'NUN PROGRAMI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne Keşan ve Tekirdağ'a ziyarette bulunacak.

EDİRNE PROGRAMI

12.30 Yenilenecek Atatürk Stadyumu'nda incelemeler

13.15 Yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak alanda incelemeler

14.00 Keşan'daki spor kulübü temsilcileri ile buluşma

TEKİRDAĞ PROGRAMI

18.00 Tekirdağ 1500 kişilik yurt projesi inşaat alanında incelemeler

18.30 Tekirdağ 750 Kişilik Günebakan Yurdu'nda incelemeler

19.00 Gençlerle çay sohbeti


Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Tekirdağ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 09:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 12 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor
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11:18
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