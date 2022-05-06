12 tonluk metal rulo yola düştü, araçlar ezilmekten son anda kurtuldu...O anlar kamerada - Son Dakika

12 tonluk metal rulo yola düştü, araçlar ezilmekten son anda kurtuldu...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki tırın kasasından düşen 12 ton ağırlığındaki rulo metal sac yola savruldu. O esnada yoldan geçen bir araç ezilmekten son anda kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay; İznik Çevre Yolunda meydana geldi.

Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, Sakarya istikametinden çevre yoluna döndüğü esnada kasasında taşıdığı yaklaşık 12 tonluk metal rulo sac bir anda düşerek yola savruldu. O sırada karşı yönden gelmekte olan bir otomobil tonlarca ağırlıkta saçın altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu.

Korku dolu o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.