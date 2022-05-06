12 tonluk metal rulo yola düştü, araçlar ezilmekten son anda kurtuldu...O anlar kamerada - Son Dakika
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12 tonluk metal rulo yola düştü, araçlar ezilmekten son anda kurtuldu...O anlar kamerada

06.05.2022 11:35

12 tonluk metal rulo yola düştü, araçlar ezilmekten son anda kurtuldu.

12 tonluk metal rulo yola düştü, araçlar ezilmekten son anda kurtuldu...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki tırın kasasından düşen 12 ton ağırlığındaki rulo metal sac yola savruldu. O esnada yoldan geçen bir araç ezilmekten son anda kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay; İznik Çevre Yolunda meydana geldi.

Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, Sakarya istikametinden çevre yoluna döndüğü esnada kasasında taşıdığı yaklaşık 12 tonluk metal rulo sac bir anda düşerek yola savruldu. O sırada karşı yönden gelmekte olan bir otomobil tonlarca ağırlıkta saçın altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu.

Korku dolu o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

12 tonluk metal rulo yola düştü, araçlar ezilmekten son anda kurtuldu...O anlar kamerada
12 tonluk metal rulo yola düştü, araçlar ezilmekten son anda kurtuldu...O anlar kamerada
12 tonluk metal rulo yola düştü, araçlar ezilmekten son anda kurtuldu...O anlar kamerada
12 tonluk metal rulo yola düştü, araçlar ezilmekten son anda kurtuldu...O anlar kamerada

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 12 tonluk metal rulo yola düştü, araçlar ezilmekten son anda kurtuldu...O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 tonluk metal rulo yola düştü, araçlar ezilmekten son anda kurtuldu...O anlar kamerada - Son Dakika
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