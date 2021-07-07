12 traktöre 24 adet reflektör takıldı - Son Dakika

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından güvenli traktör kullanımı kapsamında "Reflektör ve Uyarı Lambası Tak, Görünür Ol" sloganı ile 12 traktöre 24 adet reflektör takıldı.

Jandarma Trafik Timleri tarafından Bilecik merkeze bağlı Koyunköy'de traktör sürücülerine trafik kuralları, reflektör ve uyarı lambası takmanın ve çalışır durumda bulundurmanın önemi aktarıldı. Güvenli traktör kullanımı kapsamında 'Reflektör ve Uyarı Lambası Tak Görünür Ol' sloganı ile traktör sürücülerinin, hem kendileri hem karayolundaki diğer araçlar için hayati önem taşıyan reflektör takmalarını sağlamak ve traktörlerin karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla Eğirdir ve çevre köylerde reflektör takma faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi. Bu kapsamda Koyunköy'de 12 traktöre 24 adet reflektör takıldı. - BİLECİK