12 ülke konsolosu elektrikli scooter ile Zeytinburnu'nu gezdi - Son Dakika

12 ülke konsolosu elektrikli scooter ile Zeytinburnu'nu gezdi

Zeytinburnu'nda "Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" teması altında karbon salınımını azaltmaya yönelik etkinlik düzenledi.

12 ülke konsolosu elektrikli scooter ile Zeytinburnu'nu gezdi, System.String[]

Zeytinburnu'nda "Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" teması altında karbon salınımını azaltmaya yönelik etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve 12 ülke konsolosu elektrikli scooter ile çevreyi gezerek bu farkındalık oluşturdu.

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Zeytinburnu Belediyesi tarafından "Arabasız bir gün" sloganıyla etkinlik düzenlendi. Organizasyona Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve 12 ülkenin konsolosları katıldı. Etkinlikte 'Kültür Rotası' adı altında belirlenen güzergahta Balıklı Meryem Ana Ayazması, Zeytinburnu Belediyesi Tıbbi Bitkiler Bahçesi, Yenikapı Mevlevihanesi, Zeytinburnu Belediyesi Millet Kıraathanesi ve Merkezefendi Camisi gibi tarihi ve kültürel güzellikler gezildi. "Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik" temalı etkinlik çevreye duyarlılık için karbon salınımı olmayan elektrikli scooter ile gerçekleştirilirken, Başkan Arısoy ve 12 ülke konsolosu elektrikli scooter ile çevreyi gezerek farkındalık oluşturdu.

"Pandemi şartlarının el verdiği ölçüde yabancı misyon temsilcilerini Zeytinburnu'muzda gezdiriyoruz"

Restore edilen kültür varlıklarını görünmesini sağladıklarını belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Biz göreve başladığımızdan bu yana Zeytinburnu'nun, İstanbul'un turizm potansiyelinden daha çok pay alması için çalışıyoruz. Bunun için İstanbul'da ilk defa Zeytinburnu'muza özgü rehber eğitimi yaptık. 20 yıldır burada restore edilen kültür varlıklılarımızın bilgilerinin görünmesini sağladık. Bugün de pandemi şartlarının el verdiği ölçüde İstanbul'daki yabancı misyon temsilcilerini Zeytinburnu'muzda gezdiriyoruz. Şimdi de hareketlilik haftasına özgü olarak bundan sonraki rotaları scooter ile devam edeceğiz. İstanbul'daki yabancı misyon temsilcilerinin büyük bir ilgisi var. Biz bu çalışmalarımızı devam ettirmeye kararlıyız" dedi.

"Elektrikli scooter gençler için de çok işlevsel bir ürün"

Arnavutluk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Blerta Kadzadej, "Zeytinburnu Belediye Başkanı'na çok teşekkür ederim. Bugün burada çok güzel tarihsel mekanları görüyorum. Aynı zamanda böyle bir faaliyette bulunacağımız için çok heyecanlıyım. Gayet temiz bir hava sahası ve elektrikli scooter gençler için de çok işlevsel bir ürün. İstanbul'da artık birçok yerde bunu görüyorum" diye konuştu.

"İstanbul'un tarihi mirasını tanıtma amaçlı yapılan bu aktivitede yer aldığım için de çok mutluyum"

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lissett Margarita Hernandez Marquez, "Şahsım adına çok harika bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir başlangıç. Hem bu içinde bulunduğumuz özel hafta hem de İstanbul'un tarihi mirasını tanıtma amaçlı yapılan bu aktivitede yer aldığım için de çok mutluyum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Elektrikli scooter, Zeytinburnu, İstanbul, Karbon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 12 ülke konsolosu elektrikli scooter ile Zeytinburnu'nu gezdi - Son Dakika

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