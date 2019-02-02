12 Ülkede Tapu Temsilcilikleri Açılacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin hem müteahhitlik sektöründe hem de inşaat malzeme sektöründe çok ileri aşamada olduğunu belirterek, "Biz bu sektörü yurt dışına taşımak zorundayız. Yurt dışındaki ülkelerle iş yapmak zorundayız.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin hem müteahhitlik sektöründe hem de inşaat malzeme sektöründe çok ileri aşamada olduğunu belirterek, "Biz bu sektörü yurt dışına taşımak zorundayız. Yurt dışındaki ülkelerle iş yapmak zorundayız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın buradan gayrimenkul almalarını kolaylaştırmak zorundayız. Bu manada Tapu Genel Müdürlüğümüzce başta 12 ülkede olmak üzere temsilcilikler açacağız." dedi.



Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Kurum, Kayseri Valiliğini ziyaret etti. Vali Şehmus Günaydın tarafından karşılanan Bakan Kurum, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.



Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri'de devam eden çeşitli kentsel dönüşüm projelerini yerinde göreceklerini söyledi.



Kentte devam eden projelerle ilgili bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:



"Marka şehirler projesi kapsamında sur içinde kentsel yenileme alanı ilan ederek iki üç rezerv alan belirledik. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde taşımak suretiyle etaplayarak, 2023 yılında 280 bin metrekarelik alanda bu dönüşümü sağlamış olacağız. Bu çerçevede Camii Kebir etrafında bir yenileme projesi yapacağız. Tarihi değerlerimizi gelecek nesillerimize aktarma imkanı bulmuş olacağız. 81 ilimizde Millet Bahçesi hedefimiz var. 2023 yılı eylem planı çerçevesinde kişi başına yeşil alan miktarını tüm Türkiye'de 15 metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz. Kayseri'deki hava ikmal olarak bilinen 1 milyon 300 bin metrekarelik alanın 1 milyon 200 bin metrekaresini Millet Bahçesi konseptinde yapacağız. Burada kültürel alanlar, tarihi alanlar, gezinti alanları ve hava ikmal müzesi yer alacak."



Kurum, Kayseri'ye bugüne kadar 7 milyar lira yatırım yaptıklarını, devam eden yatırımların maliyetinin ise bugün itibarıyla 420 milyon lira tutarında olduğunu belirtti.



12 ülkeye temsilcilik



Bir gazetecinin 12 ülkeye Bakanlık tarafından tapu temsilcilikleri açılacağı yönündeki haberleri sorması üzerine Kurum, Türkiye'nin müteahhitlik anlamında dünyada Çin'den sonra ikinci olduğuna, şu an 440 bin müteahhit bulunduğuna dikkati çekerek, "Hem müteahhitlik sektörümüz hem de Türkiye'deki inşaat malzeme sektörü çok ileri aşamada. Biz bu sektörü yurt dışına taşımak zorundayız. Yurt dışındaki ülkelerle iş yapmak zorundayız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın buradan gayrimenkul almalarını kolaylaştırmak zorundayız. Bu manada Tapu Genel Müdürlüğümüzce başta 12 ülkede olmak üzere temsilcilikler açacağız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve yabancı ülke vatandaşları eğer ülkemizden gayrimenkul almak istiyorlarsa bu temsilciliklere giderek oradan işlemlerini yapacaklar." ifadelerini kullandı.



Aynı zamanda Bakanlık olarak 20 çevre müşaviri kadrosu tahsisi yapacaklarını anlatan Kurum, bu çevre müşavirlerinin yurt dışında yoğun müteahhitlik hizmeti verilen ülkelerde iş yapan yüklenicilere yardımcı olacaklarını ve yeni iş kapıları aralayacaklarını dile getirdi.



"Ücretli poşet uygulaması çok başarılı sürüyor"



Bakan Kurum, 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli poşet uygulamasına başladıklarını anımsatarak yıllık kişi başı 440 adet poşet tüketildiğini belirtti.



"Poşetin ne toprakla ne suyla yarenliği yok." diyen Kurum, "İlk aylık ortalamalara baktığımızda yüzde 60-65 azalma gördük. Hedefimiz kişi başı tüketimi 40'a düşürmek. Poşet uygulamamız çok başarılı bir şekilde sürüyor. 2021 yılında da depozito uygulamasına başlayacağız. Cam, metal ve şişelerden oluşan materyalleri sıfır atık projesi kapsamında değerlendireceğiz." dedi.



Bakan Kurum, Kapadokya'daki metruk yapıların yıkımına ilişkin soruya da "Buralara ülkemizi temsil edecek, tarihimizi yansıtacak projeler yapacağız. Çok yakın zamanda o yol üzerinde gördüğümüz metruk binaların yıkılarak yerine yenileri, bizim kültürümüzü yansıtacak şekilde yapılacak." yanıtını verdi.



Seçim manifestosunda 8 maddenin Bakanlıklarını ilgilendirdiğini ifade eden Kurum, çevreyi ve doğayı korumak adına projeler geliştirmek zorunda olduklarını dile getirdi.



Bu anlamda sosyal donatıların ve yeşil alanların önemli olduğunu vurgulayan Kurum, "Gelişmiş ülkelerin yeşil alanlarıyla kıyasladığımızda kişi başına düşen yeşil alan ortalamamız metrekare olarak onlara oranla biraz az. Bu ülkelerde kişi başına 15 metrekare yeşil alan düşüyor. Biz de yakın zamanda bu hedefimizi yukarıya çıkaracağız." şeklinde konuştu.

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