12 ülkede tapu temsilcilikleri açılacak
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın buradan gayrimenkul almalarını kolaylaştırmak zorundayız. Bu manada Tapu Genel Müdürlüğümüzce başta 12 ülkede olmak üzere temsilcilikler açacağız." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Kurum, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın buradan gayrimenkul almalarını kolaylaştırmak zorundayız. Bu manada Tapu Genel Müdürlüğümüzce başta 12 ülkede olmak üzere temsilcilikler açacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:53
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