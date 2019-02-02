Son Dakika Haberleri: 12 ülkede tapu temsilcilikleri açılacak

12 ülkede tapu temsilcilikleri açılacak

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın buradan gayrimenkul almalarını kolaylaştırmak zorundayız. Bu manada Tapu Genel Müdürlüğümüzce başta 12 ülkede olmak üzere temsilcilikler açacağız." dedi.

12 ülkede tapu temsilcilikleri açılacak, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın buradan gayrimenkul almalarını kolaylaştırmak zorundayız. Bu manada Tapu Genel Müdürlüğümüzce başta 12 ülkede olmak üzere temsilcilikler açacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:53 

Ekonomi
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