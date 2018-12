12 Ülkeden 37 Sanatçı 95 Eserle Senede Bir Defa/once Per Annum Sergisinde

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleşen, uluslararası "Hal-Beden-Zihin" temalı "Senede Bir Defa/Once per Annum Sergisi", 29 Aralık Cumartesi Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi (Maksem)'de açılıyor.



Sergide 12 ülkeden, 37 kadın sanatçıya ait fotoğraf, resim, enstalasyon gibi farklı disiplinlerden 95 eser yer alıyor. Sanatçılar İngiltere, Kanada, Avusturya, Rusya, ABD, Güney Kore, Avustralya, Suudi Arabistan, Malezya, Slovenya, ve İran'dan katılım sağlıyor. Sergiyle; kadınların 'kadın'ı anlatacağı sanatsal üretim faaliyetine imkan sağlamak; kadının toplumdaki yeri ve sorunlarına özgün bir bakış kazandırmak amaçlanıyor.



Senede Bir Defa/Once per Annum Sergisi açılış töreni, sergide eserleri bulunan sanatçılarının katılımıyla, saat 15.00'te başlayacak. Açılışta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar hazır bulunacak.



Sanatçılarla Söyleşi İmkanı



Sanatseverler, açılış töreninin ardından, The Marmara Otel'de saat 18.00'de başlayacak söyleşiye katılabilecek. Söyleşide, eserleri sergilenen sanatçılardan Mehwish Iqbal, Soraya Syed, Chun Hua Catherine Dong, Sharina Shahrin, Xin-Xin ve Sanglim Han katılımcılarla bir araya gelecek.



Kadının Sanat Dünyasındaki Yeri Tartışılacak



30 Ocak tarihine kadar Maksem'de görülebilecek "Hal-Beden-Zihin" sergisi kapsamında, farklı tarihlerde iki ayrı etkinlik daha gerçekleşecek. 29 Aralık'ta gerçekleşecek olan açılış töreni ve sanatçı buluşmasının ardından ilk etkinlik, 5 Ocak Cumartesi günü yapılacak. Atatürk Kitaplığı'nda, saat 14.00'te başlayacak söyleşiye; Hülya Yazıcı, Aleksandra Farazin, Tülay Gökçimen, Belkıs Bayrak ve Ayşe Kayacı konuşmacı olarak katılacak.



Serginin son etkinliği ise 12 Ocak Cumartesi günü "Kadının Sanat Dünyasındaki Yeri" başlıklı panelle olacak. Atatürk Kitaplığı'nda gerçekleşecek panel saat 14.00'te başlayacak ve iki oturumdan oluşacak.



Birinci oturumda; Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yaylagül Ceran Karataş, sosyolog Nurhayat Kızılkan, düşünür İsmail Doğu ve İTÜ Öğretim Üyesi Hülya Küpçüoğlu konuşmacı olarak yer alacak. İkinci oturumun konuşmacıları ise İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayşe Taşkent, sanat tarihçisi İzzet Umut Çelik ve minyatür sanatçısı Dilek Deveci.



Hal-Beden-Zihin Sergisi Hakkında:



Hal-Beden-Zihin, kolektif duyguyla ortaya çıkan uluslararası interaktif bir sergidir. Proje, kadına yönelik algıyı yeniden sorgulama ve sorgulatma niyetiyle yola çıkmıştır.



Her yıl farklı bir temayla tekrarlanması planlanan sergi, video, fotoğraf, resim, müzik, enstalasyon gibi disiplinlerarası üretimleri kapsamaktadır. Bu sayede kadın meselesine çoklu bir bakış geliştirmeyi amaçlar.



Serginin küratörlüğünü, KADEM Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Hülya Yazıcı üstlenmektedir. - İSTANBUL

