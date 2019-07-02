Son Dakika Haberleri: 12 ülkeden 50 profesyonel ultra maratoncu katılacak
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12 ülkeden 50 profesyonel ultra maratoncu katılacak

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi uluslararası dev bir organizasyona daha imza atmaya hazırlanıyor.

12 ülkeden 50 profesyonel ultra maratoncu katılacak, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi uluslararası dev bir organizasyona daha imza atmaya hazırlanıyor. Bine yakın sporcunun katılımıyla Uludağ'da gerçekleştirilecek "Uludağ Ultra Maraton" Bursa'nın dünyada tanıtımına büyük katkı sağlayacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:42 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ, Bursa, Ekonomi
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