12 ülkeden 50 profesyonel ultra maratoncu katılacak
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi uluslararası dev bir organizasyona daha imza atmaya hazırlanıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:42
uluslararası dev bir organizasyona daha imza atmaya hazırlanıyor. Bine yakın sporcunun katılımıyla Uludağ
'da gerçekleştirilecek "Uludağ Ultra Maraton" Bursa'nın dünyada tanıtımına büyük katkı sağlayacak.
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