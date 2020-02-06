"12. Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali" başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel '12. Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali' başladı - Son Dakika

"12. Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali" başladı

6 saat önce

Bu yıl "Walk in My Shoes (Benim Ayakkabılarımda Yürü)" temasıyla 12. kez gerçekleştirilen "Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali", Şerefiye Sarnıcı'nda düzenlenen galayla başladı.

Bu yıl "Walk in My Shoes (Benim Ayakkabılarımda Yürü)" temasıyla 12. kez gerçekleştirilen "Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali", Şerefiye Sarnıcı'nda düzenlenen galayla başladı.

Şubat ayı boyunca devam edecek olan festivalin açılışında profesyonel 25 fotoğrafçının farklı coğrafyalarda çektiği karelerin yer aldığı "Foto Muhabirleri Sergisi" izlenime sunuldu.

AA muhabirine açıklama yapan festivalin kurucusu ve küratörü Işık Gençoğlu, festivalin adından yola çıkarak içeriğe biraz ironiyle yaklaştıklarını söyledi.

Gençoğlu, festivalde kalp sembolü kullanmadıklarına işaret ederek, "14 Şubat'ı kutlamıyoruz. Tamamen bizim topraklarımızdan doğmuş bir oluşumdan bahsediyoruz. Aslında festivalde sanat ve sanatçıların dilinden dünyaya seslenmek istiyoruz. Bizim için aşkın tanımı farklı. Aşkı iki cins arasında birbirine iltifat dizmek olarak görmüyoruz. Bizler aşkın etrafında toplanan insanlarız ve 'yaşamak aşkı beslediği sürece güzel' diyoruz." diye konuştu.

Festival kapsamında birden fazla serginin sanatseverlerle buluşacağını aktaran Gençoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün açılışımızı Şerefiye Sarnıcı'nın muhteşem atmosferinde 5'i yabancı olmak üzere 25 ayrı foto muhabirinin eserlerinin yer aldığı sergi ile yaptık. Fotoğrafların hepsi ödüllüdür ve hepsi aslında bir temayı temsil ediyor. Cumartesi günü de 42 Maslak'da farklı disiplinlerden 3 ayrı sergimizin açılışı olacak."

Festival olarak "sanat toplum içindir" idealiyle yola çıktıklarının altını çizen Gençoğlu, "Katılımcıların festivalimizin her yerinde, her dakikasında bunu hissetmesi mümkün. Biz Türkiye'de ne kadar güzel şey varsa bunları festivalde görünür kılmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Festival programı

Yüzü aşkın kültür, sanat ve tasarım profesyonelini bir araya getiren festivalin bu yılki ana mekan sponsorluğunu 42 Maslak üstleniyor.

Festival kapsamında 8 Şubat'ta "Yüz Yüze" adlı otoportre sergisi ile "Hatırla" ve "Benim Ayakkabılarımda Yürü" başlıklı karma sergilerin yanı sıra 8-12 Şubat arasında akademisyen ve tasarımcı adaylarının atölye çalışmalarına yer veren "Lover's Bazaar ve STK Buluşmaları" yapılacak.

Prof. Uğurcan Akyüz de festival kapsamında, 11 Şubat'ta 42 Maslak- Lover's Bazaar Alanı'nda bir sohbet ve imza etkinliği gerçekleştirecek.

"İyiler Kazanacak" sloganıyla 42 Maslak, Ininal Espor Arena'da 12 Şubat'ta düzenlenecek "Aşkı Konuşanlar Konferansı"nın yanı sıra festival programında ayrıca "Aşkın Damakta Kalan Tadı- Gastroshow", "İlahi Aşk Sohbetleri" ve "Geleneksel İstanbul Aşktır Partisi", Çorbada Tuzun Olsun Derneğinin "14 Şubat Aşk ile AŞ Paylaşma" etkinliği ve küratör gezisi bulunuyor.

Şerefiye, Maslak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uçağı 3 parçaya ayrılan Pegasus'tan ilk açıklama!
Anderson Talisca: Hiçbir takımla transfer görüşmesi yapmadım CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı Rejim güçleri, TSK gözlem noktasının bulunduğu Serakib ilçesini ele geçirdi

Son Dakika Haberleri
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 05:23:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "12. Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]