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12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika

12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası tamamlandı

30.05.2021 00:58
12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası tamamlandı, System.String[]

Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliğinde gerçekleştirilen 12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliğinde gerçekleştirilen 12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası tamamlandı. Program sonunda düzenlenen gecede şampiyonlara madalyaları verildi.

900 yüzücünün katıldığı Marmaris Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonun Marmaris ayağı tamamlandı. Şampiyonlara Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nihat Ekiciler ve çeşitli kurum temsilcileri tarafından madalyaları takdim edildi.

Erkekler 2 bin metre ve 6 bin metre dalında iki birincilik ödülü alan milli yüzücü Emre Öztürk yaptığı açıklamada, "93 doğumluyum, milli sporcuyum. İtalya'da, İspanya'da derecelerim var. İspanya'da Avrupa ikincisi oldum. Bu organizasyona ilk defa katılıyorum. Bu gibi organizasyonlar sporcuların kendini değerlendirmeleri, ileriye dönük olimpiyatlar bakımından çok önem arz ediyor. Bu bakımdan hem bizim hem de kendini olimpiyatlarda görmek isteyen sporcular için böyle organizasyonların çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Jandarma Genel Komutanlığı adına katıldım, 2 yarışta 1. oldum. Bundan sonra da inşallah olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek istiyorum" dedi.

16 yaşındaki milli triatlon sporcusu Arda Arıcı ise çok güzel bir yarış olduğunu belirterek, "İzmir Büyükşehir sporcusuyum. Yarış çok güzeldi. Emre abi beni geçmese birinci olacaktım. Milli sporcuyum, ülkemi ve kulübümü temsil etmekten gurur duyuyorum" diye konuştu.

900 sporcunun katıldığı yarışmalarda dereceye girenler ise şöyle sıralandı:

Kadınlar Premasters: Aysu Türkoğlu - 32 dakika 13 saniye

Erkekler Premasters: Kılıç Ata Kıral - 33 dakika12 saniye

Kadınlar: Yonca Şevval Erdem - 30 dakika 23aniye

Erkekler: Emre Öztürk - 27 dakika 22 saniye 3 bin 8 metre:

Aqua Youths Kadınlar: Selinay Tuğçe Kır - 41 dakika 40 saniye

Aqua Youths Erkekler: Egemen Dur - 40 dakika 02 saniye

Kadınlar Premasters:

Begüm Feran - 1 saat 2dakika 40 saniye

Erkekler Premasters: Kılıç Ata Kiral - 49 dakika 30 saniye

Kadınlar Premasters: Begüm Feran - 1 saat 2 dakika 40 saniye

Erkekler Premasters: Kiliç Ata Kiral - 49 dakika 30 saniye

Kadınlar: Diana Milinkovska - 45 dakika 30 saniye

Erkekler: Abdulhalim Lafci - 40 dakika 37 saniye

6 bin metre:

Aqua Youths Kadınlar: Behresultan Oral - 1 saat 18 dakika 06 saniye

Aqua Youths Erkekler: Ulaş Yüksel - 1 saat 13 dakika 19 saniye

Kadınlar Premasters: Aysu Türkoğlu - 1 saat 31 dakika 16 saniye

Erkekler Premasters: Furkan Hüseyin Yüksel - 29 dakika 19 saniye

Kadınlar Premasters: Aysu Türkoğlu - 1 saat 31 dakika 16 saniye

Erkekler Premasters: Furkan Hüseyin Yüksel - 1 saat 16 dakika 09 saniye

Kadınlar: Bengisu Avcı Erdoğan - 1 saat 23 dakika 37 saniye

Erkekler: Emre Öztürk - 1 saat 14 dakika 25 saniye

Aqua Youths Kadınlar: Aysima Çolak - 15 dakika 54 saniye

Aqua Youths Erkekler: Egemen Dur - 14 dakika 13 saniye

Kadınlar Premasters: Selina Çolak - 17 dakika 14 saniye

Erkekler Premasters: Furkan Hüseyin Yüksel 15 dakika 34 saniye

Kadınlar: Kübra Kuş - 16 dakika 36 saniye

Erkekler: Abdulhalim Lafci - 14 dakika 27 saniye

2 bin metre:

Aqua Youths Kadınlar: Behresultan Oral - 29 dakika 33 saniye

Aqua Youths Erkekler: Arda Arici - 26 dakika 34 saniye - MUĞLA

Emre Öztürk, Milli, Muğla, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika Spor


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