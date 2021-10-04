"12. Uluslararası Dergi Günleri" sona erdi - Son Dakika

Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) tarafından eğitimci ve yazar Asım Gültekin anısında düzenlenen "12. Uluslararası Dergi Günleri" sona erdi.

Sirkeci Garı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, edebiyat, gençlik, okul dergileri ve fanzinler ile yurt dışında yayımlanan dergiler okurların beğenisine sunuldu.

Fuar, şiir dinletileri, sergiler, konserler, atölye çalışmalarının yanı sıra genç ve usta yazarların söyleşilerine de ev sahipliği yaptı.

Prof.Dr. İhsan Süreyya Sırma, Prof. Dr. Yasin Aktay, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ile çok sayıda öğrenci, akademisyen ve edebiyat meraklısının ilgi gösterdiği fuarı, 20 binin üzerinde okur ziyaret etti.

Asım Gültekin'in fuar kapanışlarına özel düzenlediği dergi kapmaca oyununu bu kez yazar Mevlana İdris gerçekleştirdi.

Fuar kapanışında yapılan geleneksel Dergi Ödülleri'nde ise onur ödülü Gültekin ailesine verildi.

"Belediye Dergiciliği Özel Ödülü" Kahramanmaraş Belediyesinin, "Dergicilik Okulu Özel Ödülü" Esenler Belediyesinin, "Kültüre En Çok Yatırım Yapan Belediye" ödülü ise Fatih Belediyesinin oldu.

Törende "En Genç Dergici Ödülü"nün sahibi 4 yaşındaki Ömer Halis Uçar'ın hazırladığı "İlk Dergim" olurken, "En İlgi Çeken Gençlik Dergisi" Genç Dergi, "En Yazılmayanları Yazan Dergi" Derin Tarih, "En Çekici Dergi" Özçekim Dergisi, "En Kolektif Dergi" Hark Dergisi, "En Çok Özel Sayı Yapan Dergi" Hece Dergisi, "En Fiyakalı Dergi" Yunanistan'dan Fiyaka Dergisi, "En Naif Dergi" Hayal Bilgisi, "En Çok Dosya Yapan Gençlik Dergisi" Genç Öncüler, "En Özel Alan Dergisi" Siyer Dergileri, "En Çok Dilde Yayın Yapan Okul Dergisi" Siyer Gazetesi, "En Çok Dergi Çıkaran Gençlik Merkezi" Denizli Gençlik Merkezi, "En Yeni Çocuk Dergisi" Cim, "En Titiz Dergi" ise Hane Dergisi seçildi.

Fuarın bu yılki özel ödülünü de yayın hayatına son veren Serçe Dergisi alırken, ödüller kapsamında "En Çizer" kategorisinde de Dünya Çizerler Birliği Başkanı Ahmet Altay ödül aldı.

Fuarın son gününde ayrıca sanatçı Taner Yüncüoğlu bir konser verdi.