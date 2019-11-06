Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, doğal gazın ithal bir ürün olmasına rağmen, yurt içinde ayrı bir üretim ekonomisi oluşmasında fayda sağladığını belirterek, "Bugün doğal gaz sektöründe kullanılan malzemenin yüzde 95'inden fazlasını yerli olarak üretebiliyoruz. İthal malzemenin başka bir katma değer oluşturmasına verilebilecek en iyi örneklerden birine doğal gaz sektörümüzde şahit olduk." dedi.

Yılmaz, AA'nın global iletişim ortağı olduğu 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de artık tüm illere doğal gaz verilebildiğini, dağıtım şirketlerinin başarılı yatırımlarıyla yıl sonuna kadar 550'ye yakın ilçenin de doğal gaz konforuna kavuşacağını ifade etti.

Doğal gazın sanayide ve konutta tüketiminin artmasıyla ithalat tarafında da artış yaşanabildiğini dile getiren Yılmaz, yüksek oranda ithal olan bu ürünü yalnızca cari açık olarak görmediklerini, aynı zamanda yeni ve yerli üretim alanlarıyla istihdam oluşturmada önemli bulduklarını söyledi.

Türkiye'nin dünyanın dört bir yanına yılda 1 milyona yakın kombi ihraç ettiğini belirten Yılmaz, "Doğal gazı ithal ediyoruz. Bunun bazı maliyetleri var ama artılarını da unutmamamız lazım. Bugün doğal gaz sektöründe kullanılan malzemenin yüzde 95'inden fazlasını yerli olarak üretebiliyoruz. İthal malzemenin başka bir katma değer oluşturmasına en iyi örneklerden birine doğal gaz sektörümüzde şahit olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Doğal gazdaki durumun benzerinin yenilenebilir enerji sektörü için de oluşmaya başladığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Güneş panellerindeki hücreleri üreten birçok firmamız var. Üreticilerimiz, Avrupa'nın 7 ülkesine ihracat yapıyor. Yenilenebilir ve yerli kaynaklardan yüzde 65'lere varan bir üretimimiz oldu. Gelecekte yenilenebilir enerji üretimi için kullanılacak türbin gibi teçhizatların da üretimi ülkemizde gerçekleştirilecek. Bununla ilgili bakanlığımızın yaptığı projelerde teknolojiye ilişkin yatırımların öncelik alması bunun göstergesidir. Diğer konvansiyonel enerji üretim kaynaklarını da hafife almıyoruz. Bu alanlardaki yatırımlar da sistemimizin içinde duracak."

İngiltere elektrikte deniz üstü RES'lere yatırım yapıyor

Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Berry Janvrin de Birleşik Krallık'ın Avrupa'da Türk yatırımcıların ilk tercihi olduğunu, Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında ise 2'inci sırada yer aldığını ifade etti.

İkili ticaret hacminin geçen sene yıllık 17 milyar pound seviyesinde gerçekleştiğini dile getiren Janvrin, "Türkiye'deki Birleşik Krallık yatırımı da halen çok güçlü. Vodafone, HSBC gibi Türkiye'deki önemli yatırımcılar İngiltere'den geliyor. Enerji sektöründe hali hazırda güçlü bir ilişkimiz var. BP Türkiye'de yaklaşık 107 yıldır aktif durumda. Shell ve Rolls-Royce herkesin tanıdığı firmalar." dedi.

Janvrin, İngiltere ve Türkiye iş birliğini geliştirmeye, Türkiye'nin enerji konusunda dıştan bağımsızlığını desteklemeye ve teknoloji konusunda katkıda bulunmaya hazır olduklarını bildirdi.

İngiltere'nin, son dönemde deniz üstü rüzgar santrallerine (RES) yaptığı yatırımlar sayesinde kurulu güç bakımından dünyadaki en büyük deniz üstü RES gücüne sahip olduğuna dikkati çeken Janvrin, "İngiltere'de üretilen elektriğin 3'te 1'i 2030 yılı itibarıyla deniz aşırı rüzgar tesislerinden gelecek." diye konuştu.