12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı - Son Dakika

12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Vekili Doç. Dr. Talat Ulussever, "2024 yılında İslami standartlara uygun finansal varlıkların toplam değerinin 3,5 trilyon dolara yükseleceği tahmin edilmekte.

12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı, System.String[]

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Vekili Doç. Dr. Talat Ulussever, "2024 yılında İslami standartlara uygun finansal varlıkların toplam değerinin 3,5 trilyon dolara yükseleceği tahmin edilmekte. Rakamlar, İslami finans sektörünün küresel ölçekte önemli bir yere sahip olduğuna, ağırlığının giderek artacağına işaret etmekte." dedi.

Ulussever, 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nda yaptığı konuşmada, tüm dünyada yaşanan finansal krizlerin nedenleri ve etkilerine değindi.

Finansal ihtiyaçların dünyadaki karşılıkları hakkında değerlendirmelerde bulunan Ulussever, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte reel ekonomideki aracılık faaliyetlerinde daha fazla rol üstlenen ve aynı zamanda topluma fayda sağlayıcı ve değer yaratıcı bir finansal sisteme olan ihtiyaç artarak hissedilecek. Bu yapıdaki bir finansal sistem, sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için oldukça önemli ve olmazsa olmaz ön koşul. Bu ön koşul altında dizayn edilmiş bir finansal sistemde, sermaye piyasalarının daha fazla görünür olması ve enstrümanlarının da daha fazla uygulama alanı bulması ve böylece finansal piyasalar ile reel ekonomi arasındaki bağları kuvvetlendirmesi gerekmekte.

Sermaye piyasalarının sunduğu reel ekonomi bağlantılı getiri oranlarının, yatırım-tasarruf dengesizliklerini azaltmada pozitif katkı sağladığı muhakkak. Sürdürülebilir bir ekonomi büyüme ve kalkınma hedefinde, 'finansal piyasalar için reel ekonomi' anlayışı yerine 'reel ekonomi için finansal piyasalar' düsturu öncelenmeli."

"İslami finans enstrümanları, küresel düzeyde oluşmuş bu çarpıklığa bir çözüm sunabilir"

Reel ekonomiden bağımsız hareket eden finansal piyasaların, gelir adaletsizliği üzerinde olumsuz etki yarattığına işaret eden Ulussever, dünyada en zengin yüzde 1'in küresel servetin yarısından fazlasına sahip olmasının vahim tabloyu gösterdiğine işaret etti.

Ulussever, "İslamın iktisadi hayata bakışı, moral ve etik dinamiği, İslam iktisat felsefesi ve İslami finans enstrümanları, küresel düzeyde oluşmuş bu çarpıklığa bir çözüm sunabilir." ifadesini kullandı.

İslami iktisat sisteminin, küresel anlamda yaşanan sıkıntılara çözüm getirebileceğini aktaran Ulussever, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İslami Finansal Hizmetler Kurulu tahminlerine göre, İslami finans sistemine uygun bankacılık, sukuk, katılım fonları ve tekafül ürünlerinin toplam değeri 2019 yılı itibarıyla yüzde 11 artarak 2,5 trilyon dolara ulaştı. Ancak bu 2,5 trilyon dolara gerekli şartları sağlayan hisse senetleri dahil değil. Eğer onlar da dahil edilirse yaklaşık 20 trilyon dolara yakın rakama ulaşıyoruz.

Son 10 yılda küresel ekonomi ortalama yüzde 3 büyürken, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) en büyük 10 ekonomisinin tamamı dünya ortalamasının üzerinde bir performans göstermiş ve büyüme ortalamaları yüzde 4,3 civarında oldu. Bu kapsamda İslam Kalkınma Bankası grubu bünyesinden yapılan bir çalışmada, 2024 yılında İslami standartlara uygun finansal varlıkların toplam değerinin 3,5 trilyon dolara yükseleceği tahmin edilmekte. Bu rakamlar bile İslami finans sektörünün, küresel ölçekte önemli bir yere sahip olduğuna, ağırlığının giderek artacağına işaret etmekte."

"Faiz hassasiyeti birçok yatırım kararında önemli etkiye sahip"

SPK Başkan Vekili Doç. Dr. Ulussever, Türkiye'de de dünyadaki gelişmelere paralel olarak İslami finans alanında arz ve talep açısından önemli potansiyel olduğuna işaret ederek, iç talep açısından faiz hassasiyetinin birçok yatırım kararında önemli etkiye sahip olduğunu vurguladı.

Güncel bir anketi paylaşan Ulussever, "Katılımcıların yüzde 25'i altın yatırım tercihinin, faizsiz enstrüman olmasından kaynaklandığını belirtiyor." dedi.

Ulussever, Türkiye'de istenilen düzeyde olmasa da sektörün gelişmesi için önemli destekler verildiğini ifade ederek, "Bugün faizsiz finans, Türkiye'nin finansal mimarisini bir üst seviyeye taşıması ümit edilen İstanbul Finans Merkezi Projesi'nin iki ana temasından biri olarak karşımıza çıkmakta. Ülkemizi faizsiz finans sektörünün merkezlerinden biri haline getirme hedefi Türkiye'nin bu sektörü, ürün çeşitliliği, finansal, teknolojik ve beşeri sermaye açısından da daha ileri taşıyacağı anlamına gelmekte." diye konuştu.

Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 08:25 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı 7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı         
00:45
Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi         
00:13
Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı         
00:13
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı         
00:07
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı         
00:02
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi         
23:54
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı? Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?         
23:50
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun         
23:49
Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı         
23:32
Adem Büyük ve Ryan Donk cezalı duruma düştü! Gaziantep maçında yoklar Adem Büyük ve Ryan Donk cezalı duruma düştü! Gaziantep maçında yoklar         
23:21
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil         
23:20
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı         
23:09
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu         
23:05
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi         
23:01
Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı         
22:57
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı         
22:56
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı         
22:56
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti         
22:48
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı         
22:41
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı         
22:23
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi         
22:22
Avrupa'da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da 21 gün sonra vaka tespit edildi Avrupa'da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da 21 gün sonra vaka tespit edildi         
22:01
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti         
22:00
Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin açıklama: Artçı sarsıntılar 10 gün sürecek Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin açıklama: Artçı sarsıntılar 10 gün sürecek         
21:50
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi         
21:27
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi         
21:27
Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti         
21:07
Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı         
20:55
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu         
20:46
UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı         
20:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 03:07:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]