Üye Girişi
"12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali" 1 Temmuz'da başlayacak - Son Dakika

"12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali" 1 Temmuz'da başlayacak

28.06.2021 18:02

"12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali", 1 Temmuz'da İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesinde sanatseverlerle buluşacak.

"12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali", 1 Temmuz'da İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesinde sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen festival, üç önemli etkinliği yerli ve yabancı sanatseverleri ağırlayacak.

Festivale ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, dünyayı etkisi altına alan salgına işaret ederek, "Bütün dünyanın içinde bulunduğu sağlık sorunlarına rağmen, hiç durmayan kurumlarımız, tedbirleri elden bırakmadan sanat üretmeyi sürdürdü. 12. kez düzenlemekte olduğumuz festivalimiz yine renkli ve coşku ile seyircileri kucaklayacak." dedi.

Arıkan, festivalin önemine değinerek şu bilgileri verdi:

"Ülkemizin her yerinden uluslararası seviyedeki solist sanatçılarımız bir arada. Baroktan klasiğe, klasikten romantik döneme uzanan geniş bir dönemsel yelpaze sunuyoruz. Gelenekselleşen Mozart'ın 'Saraydan Kız Kaçırma Operası', seyircilerin yoğun ilgisi öngörülerek üç kez tekrarlanıyor. Biletlerin kısa sürede tükenmiş olması, sağlık sorunlarının olmayacağı gelecek yıllar için bize büyük bir umut veriyor. Daha zengin programlarla gelecek yıllarda güçlenecek olan festivalimiz, İstanbul'un yanı sıra ülkemizin sanat yaşamına değerli katkılar vermeye devam edecek. Başta Kültür ve Turizm Bakanımız ve Genel Müdürümüz olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, solistlerimize, orkestra ve koromuza, tüm teknik ekibimize başarılar diliyorum."

Gala konserinde 15 solist sanatçı aynı sahneyi paylaşacak

Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, hijyen ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek festival, İDOB Orkestrası eşliğinde 15 solist sanatçının sahne alacağı "Gala Konseri"yle başlayacak. Konserde Wagner, Mozart, Rossini, Gounod, C. Saint-Saens, Messenet, Bizet, Verdi ve Puccini'nin de aralarında bulunduğu önemli bestecilerin eserlerinden seçkin örnekler yorumlanacak.

Can Okan'ın orkestra şefliğini üstleneceği etkinlikte Birgül Su Ariç, Perihan Nayır Artan, Gülbin Günay, Ayten Telek, Hande Soner Ürben, Efe Kışlalı, Şenol Talınlı, Faik Mansuroğlu, Caner Akgün, Murat Güney, Umut Tarık Akça, Zafer Erdaş, Gökhan Ürben sahne alacak. Gala Konseri, 3 Temmuz'da bir kez daha sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlik 4 Temmuz'da barok dönem eserlerinden seçkin antik arya ve düetlerin seslendirileceği "Barok Konseri" ile devam edecek. Orkestra Şefi Paolo Villa yönetimindeki konserde, İDOB Orkestrası'na Otilia İpek, Elif Tuğba Tekışık, Kaan Buldular, Kevork Tavityan, Suat Arıkan eşlik edecek. Konserde ayrıca keman sololarıyla Oleksandr Samoylenko ve antik barok çalgı "lavta" sololarıyla Hande Cangökçe de yer alacak.

Düzenlendiği ilk yıldan beri festival programında yer verilen Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" eseri, 8 ve 10 Temmuz ile kapanışın gerçekleşeceği 11 Temmuz'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Caner Akın'ın sahneye koyduğu eser, klasik haline sadık kalınarak, aylardır dünya gündemini oluşturan salgına da göndermelerin yapıldığı farklı bir reji anlayışıyla seyirci karşısında olacak.

Solistler Erdem Erdoğan ve Ufuk Toker "Belmonte", Tuncay Kurtoğlu ve Umut Tingür "Osmin" rolünü, Ceren Aydın ve Hale Soner Kekeç "Konstanze", Işılay Meriç Karataş, Nazlı Deniz Süren ve Evren Işık Yasemin "Blondchen", Serkan Bodur, Berk Dalkılıç ve Onur Turan "Pedrillo", Caner Akın "Selim Paşa", Adahan Cabar ise "Çocuk" rolünü yorumlayacak.

Murat Cem Orhan yönetimindeki İDOB Orkestrası ve Volkan Akkoç yönetimindeki İDOB Korosu'nun eşlik edeceği Saraydan Kız Kaçırma operasının koreografisini Tan Sağtürk üstleniyor.

Sanatseverler 12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali biletlerini www.biletinial.com üzerinden alabilecekler.

İstanbul, Festival, 1 Temmuz, Opera, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali' 1 Temmuz'da başlayacak - Son Dakika


Son Dakika

Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi 18:06 Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu 17:53 Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde 17:40 Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde
İş makinasının sebep olduğu korkunç ölüm! Ezdiğini fark etmediği gençle binayı yıkmaya devam etti 17:33 İş makinasının sebep olduğu korkunç ölüm! Ezdiğini fark etmediği gençle binayı yıkmaya devam etti 17:20 "Koronalıyım" diyerek polise tükürmüştü! Emekli astsubayın tüm cezaları ertelendi Aşklarında yeni bir yola girdiler! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nikah masasına oturdu 17:14 Aşklarında yeni bir yola girdiler! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nikah masasına oturdu
Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı 17:09 Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek 16:15 Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek

Son Dakika Haberleri
18:05 Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi
17:52 Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu
17:47 Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllık anlaşmaya vardı
17:40 Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde
17:33 Son dakika: Teklif Meclis'te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor
17:33 İş makinasının sebep olduğu korkunç ölüm! Ezdiğini fark etmediği gençle binayı yıkmaya devam etti
17:30 Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi
17:11 Fatih Terim'den, Yedlin'e dikkat çeken tepki: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize
17:08 Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı
16:32 6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme uzatmıştı! Tzavellas, "Ailevi sebeplerim var" diyerek kulüpten ayrıldı
Yunanistan, Kovid-19 aşısı yaptıran 18-25 yaşındaki gençlere 150'şer euro dağıtacak Yunanistan, Kovid-19 aşısı yaptıran 18-25 yaşındaki gençlere 150'şer euro dağıtacak         
18:10
Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı         
17:59
Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllık anlaşmaya vardı Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllık anlaşmaya vardı         
17:47
Son dakika: Teklif Meclis'te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor Son dakika: Teklif Meclis'te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor         
17:34
Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi         
17:31
Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını paylaştığı hemşirenin isteği yürek parçaladı: Keşke babama da aşı yapabilseydim Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını paylaştığı hemşirenin isteği yürek parçaladı: Keşke babama da aşı yapabilseydim         
17:17
Fatih Terim'den, Yedlin'e dikkat çeken tepki: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize Fatih Terim'den, Yedlin'e dikkat çeken tepki: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize         
17:11
2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı 2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı         
16:17
Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok         
16:09
Diyanet, ilgili bakanlıklara yazı gönderdi: Şehirler arası otobüslerde molalar namaz saatlerine göre düzenlenecek! Diyanet, ilgili bakanlıklara yazı gönderdi: Şehirler arası otobüslerde molalar namaz saatlerine göre düzenlenecek!         
16:00
Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?         
14:46
BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı         
14:33
Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek         
12:17
Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü         
11:41
Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı         
10:56
Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü         
10:03
Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü         
23:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 18:18:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali" 1 Temmuz'da başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement