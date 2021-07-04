"12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali" Gala Konseri'nde seçkin örnekler seslendirildi - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleşen "12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali"nin 'Gala Konseri' İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesi'nde düzenlendi.

İkincisi düzenlenen konsere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Suat Arıkan ve MaNga grubunun solisti Ferman Akgül'ün de aralarında bulunduğu müzikseverler katıldı.

"Tarihi dokuda izlemek bir başka keyif"

Konsere ara verildiğinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Alptekin, Opera Festivalini her sene iple çektiğini belirterek, "Tüm şehir operalarımızdan karma bir kadro oluşturulmuş, nefis bir konser oluyor. Gerçekten sonra boyunca dinlerken gurur duyuyorum." diye konuştu.

Geçen seneki festivalde "Saraydan Kız Kaçırma" operasını dinlediğini ifade eden Alptekin, "Bu yılda bir mani olmazsa izleyeceğim. Özellikle Arkeoloji Müzesinin bahçesindeki tarihi dokuda izlemek bir başka keyif." ifadelerini kullandı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Suat Arıkan da festivale olan ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, "İlerleyen programlara talebinde çok olduğunu görüyoruz. Her sene ilginin yoğun olmasından ötürü "Saraydan Kız Kaçırma Operası"nı bu yıl üç gün temsili yapılacak ama onun da biletleri şimdiden tükendi." dedi.

"İlk kez opera konseri dinliyorum"

MaNga grubunun solisti Ferman Akgül ise ilk kez bir opera temsilinde bulunduğunu söyleyerek, "Kendi turnelerimizden fırsat bulup konserlere gidemiyorduk. Her solistin kendisine has ifadelerini hayranlıkla izliyorum. İnsanlık için küçük ama benim için galiba büyük bir adım oldu." diye konuştu.

Konserin tarihi bir atmosferde yapılıyor olmasına da değinen Akgül, "Bizim rock konserleri çok gürültülü olduğu için bu tip mekanlarda yapamıyoruz. İstanbul'u ve bu tarihi müzikle yaşayabilmek artık çok keyif veriyor." dedi.

Akgül, Manga grubuyla çalışmalarına devam ettiklerini dile getirerek, "Yeni albüm çalışmasındayız, bir iki tane senfoni projesi hazırlığımız var, Türk müziği çalışmalarım ve 'Yunus' projesi çalışmaları devam ediyor. Birçok daldan eserler yazmaya ve konserler tasarlamaya devam ediyoruz, artık konserler açıldığı için de 1-2 ay içerisinde yavaş yavaş sergilemeye başlayacağız." açıklamasında bulundu.

Can Okan'ın orkestra şefliğini üstlendiği konserde, Birgül Su Ariç, Perihan Nayır Artan, Gülbin Günay, Ayten Telek, Hande Soner Ürben, Efe Kışlalı, Aylin Ateş, Ferda Yetişer, Şenol Talınlı, Faik Mansuroğlu, Caner Akgün, Murat Güney, Umut Tarık Akça, Zafer Erdaş ve Gökhan Ürben'den oluşan 15 solist sanatçı sahne aldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, hijyen ve mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilen konserde, Wagner, Mozart, Rossini, Gounod, C. Saint-Saens, Messenet, Bizet, Verdi ve Puccini'nin de aralarında bulunduğu önemli bestecilerin eserlerinden seçkin örnekler seslendirildi.

Festival, 11 Temmuz'a kadar devam edecek

Etkinlik yarın barok dönem eserlerinden seçkin antik arya ve düetlerin seslendirileceği "Barok Konseri" ile devam edecek.

Orkestra Şefi Paolo Villa yönetimindeki konserde, İDOB Orkestrası'na Otilia İpek, Elif Tuğba Tekışık, Kaan Buldular, Kevork Tavityan ve Suat Arıkan eşlik edecek. Konserde, keman sololarıyla Oleksandr Samoylenko ve antik barok çalgı "lavta" sololarıyla Hande Cangökçe de yer alacak.

Düzenlendiği ilk yıldan beri festival programında yer verilen Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" eseri, 8 ve 10 Temmuz ile kapanışın gerçekleşeceği 11 Temmuz'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Caner Akın'ın sahneye koyduğu eser, klasik haline sadık kalınarak, aylardır dünya gündemini oluşturan salgına da göndermelerin yapıldığı farklı bir reji anlayışıyla seyirci karşısında olacak.

Solistler Erdem Erdoğan ve Ufuk Toker "Belmonte", Tuncay Kurtoğlu ve Umut Tingür "Osmin" rolünü, Ceren Aydın ve Hale Soner Kekeç "Konstanze", Işılay Meriç Karataş, Nazlı Deniz Süren ve Evren Işık Yasemin "Blondchen", Serkan Bodur, Berk Dalkılıç ve Onur Turan "Pedrillo", Caner Akın "Selim Paşa", Adahan Cabar ise "çocuk" rolünü yorumlayacak.

Murat Cem Orhan yönetimindeki İDOB Orkestrası ve Volkan Akkoç yönetimindeki İDOB Korosu'nun eşlik edeceği Saraydan Kız Kaçırma Operası'nın koreografisini Tan Sağtürk üstleniyor.

Sanatseverler, 12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali biletlerini "www.biletinial.com" sitesinden alabiliyor.