12. Uluslararası Kısa Film Festivali Başlıyor

İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali'nin 12'ncisi 15-18 Nisan 2019 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Sinema Topluluğu tarafından İletişim Fakültesinin katkılarıyla düzenlenecek.

İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali'nin 12'ncisi 15-18 Nisan 2019 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Sinema Topluluğu tarafından İletişim Fakültesinin katkılarıyla düzenlenecek.



12. Uluslararası Kısa Film Festivali'yle ilgili İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi ve Sinema Topluluğu Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Beyler Yetkiner ile Sinema Topluluğu Başkanı Sümeyye Bektaş hazırlıklar ile ilgili bilgiler verdi.



Dr. Öğr. Üyesi Beyler Yetkiner, Sinema Topluluğu'nun üniversite içindeki topluluklar arasında en fazla üyeye sahip olan topluluklardan biri olduğunu dile getirerek "Bunun sebebi ise, film festivali düzenleme konumunda olmalarıdır. Kısa film festivalinde, atölyeler düzenlemektedir. Atölye kapsamında sinema, fotoğrafçılık ve televizyonla ilgili temel eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler davet ettiğimiz hocalar öncülüğünde gerçekleşip, misafir hocalarımız öğrencilerimizle birebir ilgilenmektedir." ifadelerine yer verdi.



Sinemaya ilgi duyan öğrencilerin festivale katılmasını isteyen Yetkiner, Ulusal kurmaca ve belgesel kısa film dallarındaki birincilere 5 bin, ikincilere 3 bin 500 ve üçüncülere ise 2 bin 500 TL olmak üzere toplamda 22 bin TL maddi destekte bulunacaklarını dile getirdi.



Öğrenciler 4 farklı dalda yarışacak



Öğrencilerin dört farklı dalda yarışacaklarını söyleyen Yetkiner, şunları kaydetti:



"Ulusal kurmaca, ulusal belgesel, uluslararası belgesel ve uluslararası kurmaca olmak üzere dört farklı alanında yarışmamız olacaktır. Bizim amacımız bir önceki festivalden daha iyisini düzenlemektir. Ayrıca festivale yaklaşık 20 jüri getirmeyi düşünüyoruz. Her dalda beş jüri olacak. Her dalda jüriler bir akademisyen, bir yönetmen ve üç oyuncu olacaktır. Şuan üyelerimiz hala belli değil, ama kendi alanında deneyimli olan kişileri getirmeye çalışacağız."



Batıda öğrencilerin elde ettiği imkanları Malatya'ya taşımayı hedeflediklerini ve festivalin genelde filmleri ve filmcileri tetikleyen bir unsur olduğuna değinen Yetkiner, "Biz büyük şehirlere uzaktayız. Genelde sanat etkinlikleri İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde düzenlenmektedir. Tabi Malatya'nın bu şehirlerden eksik yanı yok. Malatya'nın film festivali var bir şekilde sinemayla haşır neşir olmaktadır. İşte ünlü yönetmenler ve ünlü oyuncular gelmektedir. Bizim de amacımız üniversite öğrencilerinin hem sanatçılarla hem de yönetmenlere buluşturmaktır. Batıda öğrencilerin elde ettiği imkanları buraya taşımaktır. Biz bunu hedefliyoruz. Yarışmaya katılacak öğrenciler ileride ünlü yönetmen olabilirler. Festivale katılan öğrencileri ve arkadaşları desteklemek babında biz de Malatya'da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Festivaller genelde filmleri ve filmcileri tetikleyici bir unsurdur. Hani festivalde ödül alırsınız ve isminiz duyulur ve bu da sizi daha çok teşvik eder." ifadelerini kullandı.



Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünün bu yıl birincisi sınıfının açıldığını dile getiren Yetkiner, "Onları da teşvik ediyoruz. İnşallah onlardan da kaliteli filmler çıkar. En azından ön jüriden geçip asıl jürinin önüne çıkmalarıdır. İletişim öğrencileri dışında da fakültelerin ciddi çalışmaları var. Onlar da film gönderiyorlar. Hukuk Fakültesi, Eczacılık Fakültesi gibi fakültelerin öğrencilerinin filmleri de festivale katılıyor ve ciddi başarılar elde ediyorlar. Ama önemsediğimiz ve arzu ettiğimiz Sinema ve Televizyon öğrencilerinin bu festivale daha fazla ilgi göstermeleridir." şeklinde konuştu.



Fakülte olarak, festivalde bölge üniversitelerin içerisinde öğrencilere maddi olarak daha çok desteklediklerini söyleyen Yetkiner, "Bölge üniversiteleri içinde Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep ve Adana gibi illerden hem daha eski bir festivaliz hem de maddi anlamda öğrencileri en çok destekleyen fakülte ve festivallerden biriyiz diyebilirim. Tabi bu fakültenin yönetiminin katkısıyla olmaktadır. Festivalimiz yaklaşık 4 ve 5 gün sürmektedir. Her güne farklı farklı etkinlikler koymayı planlıyoruz. Bir gün belgesel yapımcılığı, bir gün kısa film yapımcılığı ve bir gün fotoğraf çekme teknikleri gibi atölyeler düzenleyeceğiz" dedi.



Sinema Topluluğu üç ayrı ekipten oluşuyor"



Sinema Topluluğu Başkanı Sümeyye Bektaş, ise Topluluklarının 2007 yılından bu yana devamlılığını sürdüren bir topluluk olduğunu ifade ederek, "İletişim Fakültesi bünyesinde bulunuyor olmasına rağmen birçok farklı fakülteden üyelerimiz var. Düzenlediğimiz en büyük etkinlik siz de biliyorsunuz ki Uluslararası Kısa Film Festivali. Bunun dışında topluluk üyelerimizle haftalık olarak yapmaya özen gösterdiğimiz film gösterimlerimiz olmaktadır. Her sene bir önceki senenin festivalinde ödül almış olan filmleri ya da üyelerimizin önermiş oldukları filmleri izliyoruz ve bu filmler hakkında görüşlerimizi tartışarak yorumluyoruz." ifadelerini kullandı. Sinema Topluluğu'nun üç ayrı ekipten oluştuğuna değinen Bektaş, şöyle devam etti: "Senaryo, çekim ve kurgu ekibi olmak üzere üç ayrı ekibe ayrılıyoruz. Ekipler halinde senaryo yazımı çekim konusunda üyelerimize yardımcı olmak veya senaryo ekibiyle beraber bir senaryo çıkartabilmektir. Çekim ekibiyle beraber bu senaryoyu hayata geçirmek anlamında Sinema Topluluğu olarak ekip halinde bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Topluluğumuza katılmak isteyen kişiler herhangi bir kriterimiz yoktur. Topluluğumuz bu alanda kendini geliştirmek isteyen ve sinemaya ilgisi olan ve film izlemeyi seven tüm öğrenci arkadaşlarımıza açık bir topluluktur" ifadelerini kaydetti.



Bu yıl 12. Uluslararası Kısa Film Festivalinin gerçekleştirileceğini belirten Bektaş, "Şuan için hazırlık çalışmalarımız devam etmektedir. Her yıl bir önceki yıldan daha iyisini yapmak ve kendimizi geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Zaten röportajın başında da söylediğim gibi yaptığımız en büyük etkinlik kısa film festivalidir. Bu sene 12'ncisini düzenliyoruz. 15-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalimizde yine atölye, söyleşi, kütüphane seminer salonunda film gösterimleri ve en çok ilgi gören açık hava film gösterimlerimiz olacaktır" diye konuştu. - MALATYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Hollanda Polisi Açıkladı: Utrecht Saldırganı Her Yerde Aranıyor

Son Dakika! Benzine Bir Haftada İkinci Zam Geldi

Yenilenen Kapıköy Gümrük Kapısı Hizmete Açılıyor

Emeklilere Yatırılacak Bayram İkramiyelerinin Tarihleri Belli Oldu