Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ), "12. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı" düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'ndaki programda bir konuşma yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, bilim dünyasında yeni fikir ve deneyimlerin paylaşılmasının önemli ve değerli olduğunu aktararak, şunları belirtti:

"Bugün dünyada bilimsel araştırmalar sayesinde insanlığın bir çok nimete kavuştuğunu hepimiz biliyoruz ve buna sürekli şahit oluyoruz. Bu anlamda nükleer fizik ve ilgili kurumlarda siz değerli bilim insanlarının araştırma sonuçlarını ve faaliyetlerini paylaşmanız gelecek açısından inanıyorum ki akademik camia için yeni kapılar açılacağına vesile olacaktır. Bu bağlamda yeni ve farklı fikirlerin deneyimi paylaşılması insanlığın geleceği açısından da faydalı olacaktır. Bu konferansın araştırma ilişkileri kurularak akademik ortaklar bulmak açısından siz değerli bilim insanları için önemli bir fırsat olacağından tüm kalbimle inanıyorum."

Muş Alpaslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevat Selam da "Konferansın önemi, gençlere ecdadımızın Orta Çağ'da dünyayı sadece mızrak, ok ve kılıçla değil ilimle de fethettiğini, bugün de bu işi yapabilen bilim insanlarımızın olduğunu hatırlatmakla onlara öz güven vermek ve bilimsel çalışmalarında motive etmektir." dedi.

Selam, konferansın amacının nükleer fizik dalında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek onların birbiriyle bilim alışverişinde bulunmalarını ve bilimsel çalışmaya yeni başlayan genç bilim insanlarına kendi çalışmalarını sergilemelerini sağlamak olduğunu dile getirdi.

16 ülkeden 132 bilim insanın başvurusuyla düzenlenen konferansın 3 gün devam edeceği bildirildi.