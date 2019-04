12. Uluslararası Öğrenci Buluşması

Kocaeli'de, "Doğudan Batıya Adil Bir Dünya" temasıyla 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Öğrenci Buluşması'nda, 60 ülkenin üniversite öğrencileri kültürlerini anlattı.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, 60 ülkeden üniversite öğrencileri, ülkelerinin yöresel yemekleri ile kıyafet ve hediyelik eşyalarını tanıttı.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konser verdiği etkinlikte, öğrenciler ülkelerinin yöresel oyunlarını sergiledi, vatandaşlar yöresel kıyafetler giyen yabancı öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



İnegöl Ahıskalılar Derneği folklor ekibi ile Yemenli ve Moğolistanlı öğrencilerin sahne gösterileri büyük ilgi gördü.



Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediye başkanlığı sürecinde bugün ilk kez bu programa katıldığını ve konuşma yaptığını belirterek, duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Etkinliğin temasının "Doğudan Batıya Adil Bir Dünya" olduğuna işaret eden Büyükakın, "Hayal ettiğimiz zaman, geleceğin dünyası daha adil olacaktır. Bunun için bugünden adımlar atılıyor. Her renkten gençlerimiz burada, her renk bayrak burada. Burada kardeşlik var, burada huzur var. Yeter ki bu huzurun temelleri sağlıklı bir şekilde atılsın ve geleceğe doğru bu hayali kurarak adımlar atalım." diye konuştu.



"16 ülkede 150 bin Türkiye mezunu var"



UDEF Genel Başkanı Mehmet Ali Bolat ise şu anda bu etkinliğin Çorum ve Senegal'de eş zamanlı olarak yapıldığını belirtti.



Bolat, 12. Uluslararası Öğrenci Buluşmasını 51 ülkede ve 91 şehirde gerçekleştirileceklerini belirterek, "Ülkemizde şu an 150 bin uluslararası öğrenci var. Her şehrimizde, her üniversitemizde okuyan kardeşlerimiz var. Biz istiyoruz ki, kendi kültürlerini ülkemizde tanıtsınlar ki öğrenci buluşması böyle bir programdır. Bizi çok iyi şekilde tanısınlar, ülkelerine dönsünler. Dünyanın dört bir tarafında 16 ülkede 150 bin Türkiye mezunu var." ifadelerini kullandı.



Dünyanın dört bir tarafından Türkiye'ye eğitime gelen uluslararası öğrencilerin kendileri için çok büyük bir değer olduğunu vurgulayan Bolat, daha fazla öğrencinin gelmesini istediklerini kaydetti.



"Ülkemizi ve kültürümüzü tanıtıyoruz"



Etkinliğe katılan Gineli Alain Fangamou, Kocaeli Üniversitesinde İktisat Politikası Bölümü'nde yüksek lisans yaptığını ifade ederek, "Bu organizasyon çok güzel, bizim için çok faydalı. Türkler ve yabancı öğrenciler birbirlerini tanıyorlar. Kültürlerini öğreniyorlar." dedi.



Afrika'nın Burundi ülkesinden gelen Hatuyamanha Hashim de, Kocaeli Üniversitesinde Gazetecilik Bölümü'nde okuduğunu belirterek, "Yeni insanlar tanıyoruz. Ülkemizin tanıtımını yapıyoruz. Türkler geliyor soruyorlar, merak ediyorlar. Biz de ülkemizi anlatıyoruz, tanıtıyoruz. Çok yararlı oluyor." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Büyükakın, Bolat, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaçoban ve diğer protokol üyeleri etkinliğin açılış kurdelesini kesti.



Protokol üyeleri, yabancı öğrencilerin açtığı stantları ziyaret etti.



12. Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliği, yarın sona erecek.

