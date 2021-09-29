12 ve 13 yaşlarındaki iki kıza zorla içki içirip cinsel tacizde bulunan çifte tutuklama - Son Dakika

12 ve 13 yaşlarındaki iki kıza zorla içki içirip cinsel tacizde bulunan çifte tutuklama

Ankara'nın Sincan ilçesinde kiraladıkları evde 12 ve 13 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu darbedip, cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Saydam ile kız arkadaşı Dilek Ece Aydemir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dilek Ece Aydemir, cumartesi günü, aynı apartmanda ailesiyle oturan N.U. (13) ile binada oturan babaannesinin yanına gelen M.T. (12) adlı kızları 'Kahvaltı yapacağız' diyerek, erkek arkadaşı Mustafa Saydam'ın yanına götürdü. ZORLA İÇKİ İÇİRMİŞLER Mustafa Saydam, Dilek Ece Aydemir, 2 kızı daha sonra taksiyle kiraladıkları eve götürdü. Mustafa Saydam'ın, evde zorla içki içirip, darbettiği 2 kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Binada görevli kapıcının sesler üzerine zile basmasının ardından Mustafa Saydam, 2 kızı bıraktı. ÇOCUKLAR ONLARI ANNELERİNE ANLATTI M.T'nin durumu anlattığı annesi F.T'nin şikayeti üzerine Mustafa Saydam ile kız arkadaşı Dilek Ece Aydemir, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. BAKANLIK SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEK Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin, iki kızın aileleri ile iletişime geçtiği, psikososyal destek sağlanacağı ve hukuki sürecin de bakanlık tarafından takip edileceği öğrenildi.

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