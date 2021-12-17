12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi final müsabakaları dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Türkiye Yüzme Federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi final müsabakaları dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen törende hakemler, sporcular ve aileleri saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Edirne Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisinin ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Türkiye'de sporun her branşta ilerlemesi için tesisleşme ve altyapı yatırımlarına büyük önem verilerek, ciddi mesafeler kaydedildiğini söyledi.

Müsabakaların yapıldığı Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nun, Türkiye'nin ve Avrupa'nın sayılı tesisleri arasında yer aldığını belirten Ak, "Bu muhteşem tesis, ülkemiz sporuna yarınların şampiyonlarını yetiştirmede büyük hizmetler sunacaktır. Gençlerimizi spora yönlendirmek, onlara spor sevgisini aşılayarak sporu tabana yaymak, sporcu sayısını, lisanslı sporcu sayısını ve spor kulüpleri sayısını artırmak en büyük hedefimizdir." dedi.

Ak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yarının yıldızlarını ve şampiyonlarını yetiştirmek için bütün imkanlarını sporculara sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Sporcuların başarılarının herkesin gururu ve sevinci olduğunu belirten Ak, "Bakanlığımızın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında ilimizde birçok insanımıza yüzme öğrettik ve öğretmeye de devam ediyoruz. Bakanlığımızın yeni projeleriyle bunu daha da ilerilere taşıyacağız. Müsabakalara katılan sporcularımıza başarılar diler, bu turnuvanın hazırlanmasında emeği geçen başta Bakanlığımız olmak üzere, Türkiye Yüzme Federasyon Başkanımıza ve emeğe geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Törenin ardından müsabakalara 400 metre serbest ve 50 metre kelebek yarışmalarıyla devam edildi.

Müsabakalar pazar günü sona erecek.