Son Dakika Haberleri: 12 Yaşında 100. Madalyasını Kazandı

12 Yaşında 100. Madalyasını Kazandı

1 saat önce

Karşıyaka Belediyespor'un 12 yaşındaki satranç oyuncusu Gülcan Sena Kayış, 100. madalyasını Antalya'da kazandı.

12 Yaşında 100. Madalyasını Kazandı, System.String[]
Karşıyaka Belediyespor'un 12 yaşındaki satranç oyuncusu Gülcan Sena Kayış, 100. madalyasını Antalya'da kazandı. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Belek'te gerçekleştirilen dev organizasyonda Karşıyaka'yı başarıyla temsil eden Gülcan, Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonaları'na Türkiye'nin 81 ilinden toplam 2 bin 810 sporcu katıldı. Bir hafta süren yarışmalar sporcuların zorlu mücadelelerine sahne olurken, Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden Gülcan Sena Kayış da Küçükler-12 Yaş Kızlar kategorisinde ikinci olarak önemli bir başarı elde etti. Ayrıca, 6. kez üst üste kazandığı ikincilik derecesiyle başarılması zor bir rekora da imza attı.

Slovakya yolcusu

Turnuvayı birinci ile eş puanda namağlup tamamlayan Gülcan Sena Kayış, 1-12 Ağustos tarihleri arasında Slovakya'da yapılacak olan Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye de hak kazandı.

"Gurur kaynağımız"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne yaptığımız önemli yatırımların en büyük mükafatı sporcularımızın elde ettiği başarılardır. Satrançta gurur kaynağımız olan, bizlere bir kez daha madalya sevinci yaşatan Gülcan Sena Kayış'ı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:47 Kaynak: İHA

Spor
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