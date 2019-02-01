12 Yaşında, 100'Üncü Madalyasını Kazandı!
1 saat önce
Karşıyaka Belediyespor'un 12 yaşındaki satranç oyuncusu Gülcan Sena Kayış, 100'üncü madalyasını Antalya'da kazandı.
Karşıyakalı Gülcan Türkiye ikincisi
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Belek'te gerçekleştirilen dev organizasyonda Karşıyaka'yı başarıyla temsil eden Gülcan, "Türkiye İkincisi" oldu.
SATRANÇTA BÜYÜK BULUŞMA
Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonaları'na; Türkiye'nin 81 ilinden toplam 2 bin 810 sporcu katıldı. Bir hafta süren yarışmalar sporcuların zorlu mücadelelerine sahne olurken, Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden Gülcan Sena Kayış da Küçükler - 12 Yaş Kızlar Kategorisi'nde ikinci olarak önemli bir başarı elde etti. Ayrıca, 6. kez üst üste kazandığı ikincilik derecesiyle başarılması zor bir rekora da imza attı.
SLOVAKYA YOLCUSU
Turnuvayı birinci ile eş puanda namağlup tamamlayan Gülcan Sena Kayış, 1-12 Ağustos 2019 tarihleri arasında Slovakya'da yapılacak olan Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye de hak kazandı.
"GURUR KAYNAĞIMIZ"
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne yaptığımız önemli yatırımların en büyük mükâfatı sporcularımızın elde ettiği başarılardır. Satrançta gurur kaynağımız olan, bizlere bir kez daha madalya sevinci yaşatan Gülcan Sena Kayış'ı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:41 Kaynak: Bültenler
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