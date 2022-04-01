12 yaşında başladığı terziliği 66 yıldır sürdürüyor - Son Dakika
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12 yaşında başladığı terziliği 66 yıldır sürdürüyor

01.04.2022 12:54
12 yaşında başladığı terziliği 66 yıldır sürdürüyor

Bor ilçesinde 12 yaşında terziliğe başlayan 78 yaşındaki Bekir Binay, ilerleyen yaşına rağmen iki oğluyla mesleğini sürdürüyor.

Bor ilçesinde 12 yaşında terziliğe başlayan 78 yaşındaki Bekir Binay, ilerleyen yaşına rağmen iki oğluyla mesleğini sürdürüyor.

Çocuk yaşta bir terzinin yanında mesleğe başlayan Binay, 1968'de kendi dükkanını açtı.

60 yılı aşkın süredir elbise biçip diken Binay, Sokubaşı Mahallesi'ndeki iş yerinde oğulları Hüseyin (52) ve Durmuş (46) ile mesleğini devam ettiriyor.

Bor Terziler Odasının 18 yıldır başkanlığını da yapan Binay, AA muhabirine, işini ilk günkü hevesle yaptığını söyledi.

Mesleğe 12 yaşında başladığını belirten Binay, "Eskiden damatların elbisesi çok olurdu, bunları yapardık. Teknoloji ilerliyor. Elde diktiğimiz elbiseleri dikecek usta kalmadı." dedi.

Mesleği iki oğluna öğrettiğini anlatan Binay, terzilik sayesinde geçimlerini sağladıklarını dile getirdi.

Binay, artık usta yetişmediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Çocuklarımın zamanında bu meslek kıymetliydi, onlar da devam etti. Büyük oğlum 5-6 sene İstanbul'da kaldı, sonra geldi, işleri o yönetiyor. Benden daha kapsamlı ustayı göremiyorum. Makine bozulduğunda kendin yapacaksın. Kullandığın malzemeyi bileceksin. Dükkana gelirim bana düşen işleri yaparım. 'Elim ayağım tutarken, kafam çalışır, gözüm görürken iş yapayım' diyorum. Boş durmak olmaz. Terzilik benim için büyük bir şeref. Gittiği yere kadar devam edeceğim. Eş dost gelir onlarla hasbihal ederiz."

"Çırak bulamıyoruz"

Bekir Binay'ın oğlu Hüseyin Binay da baba mesleği terziliği severek yaptıklarını aktardı.

Mesleği babalarından öğrendiklerini anlatan Binay, "1990'lı yıllarda terzilikte ciddi anlamada puan kaybı oldu. 2005'e kadar İstanbul'da devam ettim. Memleketimize dönüş yapma isteği oldu, kriz dönemleri sıkıntıya soktu. Memleketimize geldik. Şimdi babamızın dükkanında kurulu düzende çalışıyoruz." diye konuştu.

Binay, erkek ve kadın giyim üzerine çalıştıklarını, sipariş usulü iş aldıklarını ve yeniliğe ayak uydurmaya çalıştıklarını belirterek, "Yanımızda çalışacak çırak bulamıyoruz. Makineyi çevirmesi bizim için yeterli, biraz yeteneği de varsa biz öğretiriz. Hem o ekmek yesin hem biz ekmek yiyelim. Babam kaliteli bir usta. Babam her gün gelir, işimizin yoğun olduğu, sıkıştığımız zaman bize yardım eder. Diker, ütüler, müşteriyle ilgilenir." ifadelerini kullandı.

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İstanbul, Çocuk, Bor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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