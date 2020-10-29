12 yaşında büyük dram yaşayan Mustafa'ya yardım eli - Son Dakika

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, evlerinde çıkan yangında tüm eşyalarıyla beraber eğitiminde kullandığı bilgisayarı ve tableti de yanan 7'nci sınıf öğrencisi Mustafa Kaya(12), okula devam edebilmesi için yetkililerden yardım istedi. Yangının ardından annesi evi terk eden, zihinsel engelli babası ve kardeşiyle ortada kalan Mustafa'ya İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın talimatıyla, tablet hediye edildi.

İlçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde Hasan Kaya'ya ait kapı ve pencereleri olmayan evde 20 Ekim'de elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evdeki bütün eşyalar kullanılmaz hale geldi. Yangından sonra annesinin evi terk ettiğini söyleyen 7'nci sınıf öğrencisi Mustafa Kaya, babası ile küçük kardeşinin zihinsel engelli olduğunu söyledi.