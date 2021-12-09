12 YAŞINDA KAÇIRILAN KIZI İÇİN 80 YAŞINDA EVLAT NÖBETİNE KATILDI - Son Dakika

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 829 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, Hazro ilçesinde 8 yıl önce 12 yaşındayken kaçırılan Helin için gelen babası Abdurrahman Bozanlı (80) ve eniştesi Agit Demir'in katılımıyla 248'e yükseldi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP İl binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 829 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

'GELİP DEVLETİMİZE SIĞINSIN'

HDP il binası oturma eylemi yapan aile sayısı, Hazro ilçesinde 8 yıl önce 12 yaşındayken kaçırılan Helin için gelen babası Abdurrahman Bozanlı ve eniştesi Agit Demir'in katılımıyla 248'e yükseldi. Abdurrahman Bozanlı rahatsızlığı nedeniyle konuşamazken, Helin'in eniştesi Agit Demir, baldızının HDP tarafından kaçırılıp dağa götürüldüğünü belirterek, 8 seneden beri kayıptır. Gelip devlete teslim olsun. Hiç haber alamadık. Ne duyduk ne gördük. Birçok yeri aradık bulamadık. Burada oturmaya devam edeceğim. Sonuna kadar. Helin, nerede olursa olsun, gelsin devletimize sığınsın dedi.