Son Dakika Haberleri: 12 yaşında kanser hastası Birgül'ün hayali..'Polis olmak istiyorum'
Son Dakika Genel 12 yaşında kanser hastası Birgül'ün hayali..'Polis olmak istiyorum'

12 yaşında kanser hastası Birgül'ün hayali..'Polis olmak istiyorum'

1 saat önce

12 yaşında kanser hastası Birgül'ün hayali..'Polis olmak istiyorum'ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan ve ilik kanseri ile mücadele eden 12 yaşındaki Birgül Köse, kanseri yenip polis olmak istiyor.

12 yaşında kanser hastası Birgül'ün hayali..'Polis olmak istiyorum'

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan ve ilik kanseri ile mücadele eden 12 yaşındaki Birgül Köse, kanseri yenip polis olmak istiyor.

İlçeye bağlı Gülabibey Mahallesinde derme çatma bir evde zor şartlar altında 6 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Seher ve Kasım çifti en büyük kızları olan Birgül'ün ilik kanserine yakalanmasıyla adeta yıkıldı. Hamallık yaparak ailesini geçindirmeye çalışan Baba Kasım Köse, maddi imkansızlıklar nedeniyle kızını tedavi ettiremiyor. Ankara'ya sevki yapıldığı halde yol parası bile bulamayan baba yetkililerden yardım bekliyor.

Haftada 2 gün okula devam edebiliyor

Siverek Şair İbrahim Rafet Ortaokulu 10'uncu sınıfında okuyan Birgül Köse rahatsızlığı ve ağrıları yüzünden haftada 2 gün okula devam edebiliyor. Derslerinde başarılı olan Köse, ilik kanserini yenerek yeniden okula başlamayı hayal ediyor. Polis olmayı çok istediğini belirten Birgül, yardım sever insanların desteğini bekliyor.

Birgül Köse'nin rahatsızlığına çok üzülen okul arkadaşları, arkadaşlarının iyileşmesini bekliyor. Sınıf arkadaşı Ayşe Nur Gümüştaş, "Birgül arkadaşımız çok hasta, hastalığı nedeniyle bazen okula gelemiyor, biz de buna çok üzülüyoruz. İyileşip okula gelmesini istiyoruz" dedi

Babamın maddi imkanları yetersiz, tedavi göremiyorum

Beş kardeşi ile toprak damlı, rutubetli bir evde yaşamak zorunda kalan Birgül Köse," Babasının maddi imkanları yetersiz olduğundan tedavi olamadığını" belirterek," Babam beni Diyarbakır'a götürdü orda bana tahlil yaptılar. Doktorlar tedavinin burada olamayacağını, ancak Ankara'ya götürülmesi gerektiğini söylediler ama babamın imkanı yetmediği için gidemedik. Tedavi olmak istiyorum ve okuluma devam etmek istiyorum" dedi. Birgül gazetecilerin büyüyünce ne olmak istediği sorusuna, 'Polis olmak istiyorum' cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi

Derme çatma bir evde 6 çocuğuna hamallık yaparak bakmaya çalışan baba Kasım Köse," Hamallık yaparak geçimimizi sağlamaya çalışıyorum, iş yoktur, bir şey yapamıyorum. Maddi durumumuz iyi değil. Kızım rahatsızdır hastaneye bile götüremiyorum, ne yapacağımı bilemiyorum. Yetkililerden, devletimden ve özelikle Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyorum" şeklinde konuştu.

Anne Seher Köse'de kızının iyileşip okula gitmesini istediğini belirterek, yetkililerden yardım talep etti.

12 yaşında kanser hastası Birgül'ün hayali..'Polis olmak istiyorum'

Şanlıurfa, Siverek, Polis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:51 Kaynak: İHA
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