12 Yaşında Rekor Kırdı
1 saat önce
Kırşehir'de profesyonel eğitim alamadan katıldığı trap atışı yarışmalarında derece yapan Kırşehir Belediye sporcusu Ege Keten, Bursa'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasın da birinci oldu.
Kırşehir
'de profesyonel eğitim alamadan katıldığı trap atışı yarışmalarında derece yapan Kırşehir Belediye sporcusu Ege
Keten, Bursa
'da düzenlenen Türkiye
Şampiyonasın da birinci oldu.
Kırşehir'in Kaman
ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyünde yaşayan Ege Keten (12), babasının desteği ile trap atışlarına ilgi duyarak derece elde etti.
Türkiye birincisi olan Keten, Türkiye trap yarışmasında dördüncülüğü Konya
Zafer atışlarında ikinciliği Sivas
, Mersin
, Nevşehir
'de gerçekleştirilen yarışmalarda ise birinci olmuştu.
Katıldığı yarışmalarda başarılı olan sporcu Keten olimpiyatlara katılıp milli forma giymek istiyor. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:23 Kaynak: İHA
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