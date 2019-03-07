Son Dakika Haberleri: 12 Yaşında Trap Atışlarında Türkiye 2.'si Oldu

12 Yaşında Trap Atışlarında Türkiye 2.'si Oldu

2 saat önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan ve hiçbir profesyonel eğitim almadan katıldığı şampiyonlarda elde ettiği dereceler ile dikkat çeken Ege Keten (12), Mersin'de düzenlenen Federasyon Kupasında gençler kategorisinde Türkiye 2. si oldu.

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Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan ve hiçbir profesyonel eğitim almadan katıldığı şampiyonlarda elde ettiği dereceler ile dikkat çeken Ege Keten (12), Mersin'de düzenlenen Federasyon Kupasında gençler kategorisinde Türkiye 2. si oldu.

Final atışları gençler kategorisinde ikinciliği elde eden Keten, yaptığı açıklamada şampiyon olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Trap yarışlarına katılarak tecrübe edindiğini ve kazandığı derecelerle Kırşehir Belediyespor ismini duyurmayı hedeflediğini belirten Keten, "Küçük yaşta bu spora başladım ama birçok yarışa katılarak dereceler elde ettim. Doğup büyüdüğüm şehrin sporcusu olarak Kırşehir ismini duyurmak istiyorum. Umarım Kırşehir'den benim gibi genç sporcular çıkarak ilimizin ismini şampiyonluklarla duyurur. Kariyerimde Türkiye şampiyonluğu da var. Şimdiki hedefim ise olimpiyatlara katılıp ülkemi dünya çapında temsil etmektir. "dedi.

Trap atışlarında derece elde eden Keten; Mersin, Konya Bursa ve Adana'da katıldığı yarışmaların genelinde ilk üç içerisinde yer aldı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:26 Kaynak: İHA

Kaman, Mersin, Kırşehir, Türkiye, Spor
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