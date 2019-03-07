12 Yaşında Trap Atışlarında Türkiye 2.'si Oldu
2 saat önce
Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan ve hiçbir profesyonel eğitim almadan katıldığı şampiyonlarda elde ettiği dereceler ile dikkat çeken Ege Keten (12), Mersin'de düzenlenen Federasyon Kupasında gençler kategorisinde Türkiye 2. si oldu.
Kırşehir
'in Kaman
ilçesinde yaşayan ve hiçbir profesyonel eğitim almadan katıldığı şampiyonlarda elde ettiği dereceler ile dikkat çeken Ege
Keten (12), Mersin
'de düzenlenen Federasyon Kupasında gençler kategorisinde Türkiye
2. si oldu.
Final atışları gençler kategorisinde ikinciliği elde eden Keten, yaptığı açıklamada şampiyon olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Trap yarışlarına katılarak tecrübe edindiğini ve kazandığı derecelerle Kırşehir Belediyespor ismini duyurmayı hedeflediğini belirten Keten, "Küçük yaşta bu spora başladım ama birçok yarışa katılarak dereceler elde ettim. Doğup büyüdüğüm şehrin sporcusu olarak Kırşehir ismini duyurmak istiyorum. Umarım Kırşehir'den benim gibi genç sporcular çıkarak ilimizin ismini şampiyonluklarla duyurur. Kariyerimde Türkiye şampiyonluğu da var. Şimdiki hedefim ise olimpiyatlara katılıp ülkemi dünya çapında temsil etmektir. "dedi.
Trap atışlarında derece elde eden Keten; Mersin, Konya Bursa
ve Adana
'da katıldığı yarışmaların genelinde ilk üç içerisinde yer aldı. - KIRŞEHİR
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:26 Kaynak: İHA
Rapçi Ben Fero, Spotify'da Dinlenme Rekoru Kırdı!
Ukrayna Türkiye'den Satın Aldığı İHA'ları Test Edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Sözlerine Sert Tepki
TSK, İnternet Paylaşımlarımı Engellemek İçin Hazırlık Yapmaya Başladı