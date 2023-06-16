12 yaşındaki Abdülbaki'nin ölümü: Dini eğitim verilen kurs kapatıldı, eğitmen gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi

12 yaşındaki Abdülbaki'nin ölümü: Dini eğitim verilen kurs kapatıldı, eğitmen gözaltında

16.06.2023 23:56

Şanlıurfa'da kayıp başvurusunda bulunulan Abdülbaki D.'nin (12) ahırda asılı halde bulunması sonrası, çocuğun gittiği dini eğitim verilen kurs kapatıldı ve eğitmen gözaltına alındı. Olayla ilgili Şanlıurfa Barosu, çocuğun ölümüne ilişkin kamu davası açılması için iddianame hazırlanmasını talep etti ve suç duyurusunda bulundu. Ayrıca, çocuğun eğitim gördüğü kursun sorumluları hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Ceylanpınar ilçesinde yaşayan ailesi tarafından Eyyübiye ilçesi Beşat Mahallesi'nde dini eğitim verilen özel bir kursa yollandığı belirtilen Abdülbaki D.'den (12), salı günü haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Başlatılan aramalarda çarşamba günü Abdülbaki D., dini eğitim gördüğü yerin yakınındaki Beşat Mahallesi'ndeki bir ahırda asılı halde bulundu. Çocuğun cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

12 Yaşındaki Abdülbaki'nin Ölümü: Dini Eğitim Verilen Kurs Kapatıldı, Eğitmen Gözaltında

KURS KAPATILDI, EĞİTMEN GÖZALTINDA

Öte yandan, yaşanan olayın ardından intihar eden çocuğun dini eğitim veren kursa gitmek istememesine rağmen ailesinin zorlam

asıyla 1 yıldır eğitim gördüğü iddialarına ilişkin Şanlıurfa Valiliğince adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu kursun kapatıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında kursta öğrencilerden sorumlu eğitmen olduğu belirtilen A.P., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

12 Yaşındaki Abdülbaki'nin Ölümü: Dini Eğitim Verilen Kurs Kapatıldı, Eğitmen Gözaltında

BARO SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ailenin şikayetçi olmadığı olayla ilgili olarak Şanlıurfa Barosu, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede çocuğun ölümüne ilişkin kamu davası açılması için iddianame hazırlanmasını talep etti. Baro; dilekçesinde ayrıca Şanlıurfa Valiliği, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve çocuğun eğitim gördüğü kursun sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili Baro başkanlığından yapılan açıklamada, "12 yaşındaki bir çocuk elektrik kablosunu nasıl temin etti, düzeneği nasıl hazırladı veya olayın vuku bulduğu ahır kursun hemen yakınında olmasına rağmen buraya neden bakılmadığı ya da neden göz ardı edildiği hususlarının da etraflıca araştırılmasını talep etmekteyiz" denildi.

12 Yaşındaki Abdülbaki'nin Ölümü: Dini Eğitim Verilen Kurs Kapatıldı, Eğitmen Gözaltında
12 Yaşındaki Abdülbaki'nin Ölümü: Dini Eğitim Verilen Kurs Kapatıldı, Eğitmen Gözaltında
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 12 yaşındaki Abdülbaki'nin ölümü: Dini eğitim verilen kurs kapatıldı, eğitmen gözaltında - Son Dakika


Son Dakika
09:50 Aşkları dolu dizgin devam ediyor! Aybüke Pusat, sevgilisi Furkan Andıç'ın kucağına atlarken görüntülendi
09:34 Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri bugün başlıyor
09:29 Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri bugün başladı
09:27 Eyüpspor, Diego Costa transferi için harekete geçti
09:23 Yok artık Arda Turan! Atletico Madrid'in efsane golcüsünü Eyüpspor'a getiriyor
08:46 Ermenistan, Galler'i 4-2 mağlup etti
08:41 Ermenistan'dan Galler'e gol yağmuru! Çıkan sonuç en çok Türkiye'nin işine geldi
08:44 Burak Özçivit'e yeni film teklifi: Mert Yazıcıoğlu ile partner olacak
08:40 Dizisi sezon finali yapan Burak Özçivit'e teklif yağıyor! Berber filmini kabul ederse Mert Yazıcıoğlu ile partner olacak
08:35 29 il için alarm verildi! Hafta sonu planı yapan İstanbullulara dikkat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2023 10:01:31. #1.11#
SON DAKİKA: 12 yaşındaki Abdülbaki'nin ölümü: Dini eğitim verilen kurs kapatıldı, eğitmen gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement