Gözyaşlarıyla karşıladılar... 12 yaşındaki Aykut, kaybolan yavru keçisine polis ağabeyleri sayesinde kavuştu - Son Dakika
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Gözyaşlarıyla karşıladılar... 12 yaşındaki Aykut, kaybolan yavru keçisine polis ağabeyleri sayesinde kavuştu

10.05.2022 14:16

Gözyaşlarıyla karşıladılar.

Gözyaşlarıyla karşıladılar... 12 yaşındaki Aykut, kaybolan yavru keçisine polis ağabeyleri sayesinde kavuştu

Polisten yürek ısıtan hareket: Babasının verdiği keçiyi bulup, küçük çocuğa teslim etti

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan ve 12 yaşındaki Aykut isimli çocuk, kaybolan yavru keçisini bulmak için polis ekiplerinden yardım istedi. Polislerin bulduğu yavru keçiye kavuşan Aykut büyük sevinç yaşarken, polis ekipleri yavru keçiye sahip çıkan başka bir çocuğa da kuzu hediye ederek gönlünü aldı.

Asarlık Polis Merkezine giderek baktığı yavru keçisinin kaybolduğunu belirten 12 yaşındaki Aykut O. ve annesinin şikayeti üzerine Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp keçiyi bulmak için çalışma başlattı. Keçinin Asarlık Mahallesi'nde bir ağılda olduğunu tespit eden ekipler, Aykut'u da alarak yavru keçinin bulunduğu yere gitti. Burada keçiyi bulan polis ekipleri, yavru keçiyi küçük Aykut'a teslim etti.

Keçiye sahip çıkan çocuk gözyaşlarını tutamadı; polis ekipleri kuzu hediye etti

Aykut ile birlikte keçiyi teslim almaya gelen polis ekipleri, burada ağıl sahibi ile görüşünce gerçek ortaya çıktı. Aykut'un babasının, çiftlikten taşınacakları için yavru keçiyi ağıl sahibine verdiği, yaklaşık 2-3 gündür de yavru keçiye ağıl sahibinin oğlu Rüzgar'ın sahip çıktığı öğrenildi. Keçinin tekrar Aykut'a teslim edilmesi üzerine gözyaşlarını tutamayan Rüzgar'a da polis ekipleri kayıtsız kalmadı. Asarlık Polis Merkezi ekipleri, küçük Rüzgar'a kuzu armağan ederken, Rüzgar kuzunun adını 'Çikita' koydu.

Hem Aykut hem de Rüzgar hayvanlarına kavuştukları için polis ağabeylerine teşekkür etti.

Gözyaşlarıyla karşıladılar... 12 yaşındaki Aykut, kaybolan yavru keçisine polis ağabeyleri sayesinde kavuştu
Gözyaşlarıyla karşıladılar... 12 yaşındaki Aykut, kaybolan yavru keçisine polis ağabeyleri sayesinde kavuştu
Gözyaşlarıyla karşıladılar... 12 yaşındaki Aykut, kaybolan yavru keçisine polis ağabeyleri sayesinde kavuştu
Gözyaşlarıyla karşıladılar... 12 yaşındaki Aykut, kaybolan yavru keçisine polis ağabeyleri sayesinde kavuştu
Gözyaşlarıyla karşıladılar... 12 yaşındaki Aykut, kaybolan yavru keçisine polis ağabeyleri sayesinde kavuştu
Gözyaşlarıyla karşıladılar... 12 yaşındaki Aykut, kaybolan yavru keçisine polis ağabeyleri sayesinde kavuştu
Gözyaşlarıyla karşıladılar... 12 yaşındaki Aykut, kaybolan yavru keçisine polis ağabeyleri sayesinde kavuştu
Gözyaşlarıyla karşıladılar... 12 yaşındaki Aykut, kaybolan yavru keçisine polis ağabeyleri sayesinde kavuştu
Gözyaşlarıyla karşıladılar... 12 yaşındaki Aykut, kaybolan yavru keçisine polis ağabeyleri sayesinde kavuştu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gözyaşlarıyla karşıladılar... 12 yaşındaki Aykut, kaybolan yavru keçisine polis ağabeyleri sayesinde kavuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gözyaşlarıyla karşıladılar... 12 yaşındaki Aykut, kaybolan yavru keçisine polis ağabeyleri sayesinde kavuştu - Son Dakika
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