Şanlıurfa'da korkunç olay! 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni kanlar içinde bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da korkunç olay! 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni kanlar içinde bulundu

24.11.2022 14:38
Şanlıurfa'da korkunç olay! 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni kanlar içinde bulundu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesin12 yaşındaki Cihan Akyılmaz'ın tarlada tüfekle göğsünden vurulmuş cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah saatlerinde, Hilvan ilçesine bağlı Ustahasan Mahallesi'nde meydana gelen olayda tarlada silah sesi duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OTOPSİ YAPILACAK

İhbarla tarlaya gelen ekipler, tüfekle vurulduğu belirlenen Cihan Akyılmaz'ın cansız bedenini buldu. Göğsünden vurulduğu tespit edilen Akyılmaz, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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112 Acil Çağrı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da korkunç olay! 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni kanlar içinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da korkunç olay! 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni kanlar içinde bulundu - Son Dakika
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