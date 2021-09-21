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12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı - Son Dakika

12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı

21.09.2021 17:02
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı, System.String[]

Denizli'de yaşanan olayda 12 yaşındaki oğluna banyo yaptıran kadın, çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını fark etti. Pedagog eşliğinde ifade veren çocuk 77 yaşındaki bir şahsın 3 yıldır kendisine para vererek cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Acıpayam ilçesi Hisar Mahallesi'nde yaşayan C.K.'nin (12) annesi, 16 Eylül'de banyo yaptırdığı sırada oğlunun cinsel istismara uğradığını fark etti. Anne jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, pedagog eşliğinde C.K.'nin ifadesine başvurdu.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

C.K., ifadesinde Remzi Eğitmenoğlu'nun para vererek kendisini kandırdığını ve 3 yıldır cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Şikayet üzerine Eğitmenoğlu gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunda suçlamaları reddeden Eğitmenoğlu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı - Son Dakika


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