Son Dakika Haberleri: 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
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12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

1 saat önce

Nevşehir'de 12 yaşındaki kız çocuğa cinsel istismarda bulunan bir kişi tutuklandı.

12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Nevşehir'de 12 yaşındaki kız çocuğa cinsel istismarda bulunan bir kişi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de 12 yaşındaki bir çocuğun şikayeti üzerine avukat eşliğinde alınan ifadesinde M.P.'nin kendisini kandırarak elle cinsel istismarda bulunduğunu ve şikayetçi olduğunu söyledi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüpheli M.P. kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.P. çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:16 Kaynak: İHA
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