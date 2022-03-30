12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi o anları kayda almış! Biri 10 yıl, diğeri 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi o anları kayda almış! Biri 10 yıl, diğeri 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

30.03.2022 20:02
12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi o anları kayda almış! Biri 10 yıl, diğeri 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Bolu'da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan ve o anları kayda aldığı iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 14 yıl 15 ay 10 gün, diğeri 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, haklarında "nitelikli cinsel istismar", "özel hayatın gizliliğini ihlal ve müstehcenlik" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla dava açılan tutuksuz sanıklar S.Y. (21), S.M. (21) ve A.A. (20) ile 2015 yılında cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen E.B. (19) katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Taraf avukatlarının cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı savunma yapmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, S.M'ye "nitelikli cinsel istismar", "özel hayatın gizliliğini ihlal ve müstehcenlik" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 14 yıl 15 ay 10 gün, S.Y'ye "nitelikli cinsel istismar" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

TEHDİT SUÇUNDAN BERAAT

S.Y'yi "özel hayatın gizliliğini ihlal ve müstehcenlik" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından da hapis cezasına çarptıran heyet, verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını, tehdit suçundan da beraatını kararlaştırdı.

Diğer sanık A.A. hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

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Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi o anları kayda almış! Biri 10 yıl, diğeri 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi o anları kayda almış! Biri 10 yıl, diğeri 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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