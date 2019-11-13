Son Dakika Haberleri: 12 yaşındaki çocuğa istismara 34 yıl hapis
Son Dakika 3. Sayfa 12 yaşındaki çocuğa istismara 34 yıl hapis - Son Dakika

12 yaşındaki çocuğa istismara 34 yıl hapis

6 saat önce

Ankara'da 12 yaşındaki erkek kuzenine 2 yıldır cinsel istismarda bulunan 20 yaşındaki sanığa mahkeme, 34 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

12 yaşındaki çocuğa istismara 34 yıl hapis, System.String[]

Ankara'da 12 yaşındaki erkek kuzenine 2 yıldır cinsel istismarda bulunan 20 yaşındaki sanığa mahkeme, 34 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.


20 yaşındaki Ö.O.'nun 12 yaşındaki amcasının oğluna cinsel istismarda bulunmaktan yargılanmasına Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Mağdur çocuğun soruşturma sırasında Ankara Çocuk İzleme Merkezinde alınan ifadesinde kuzeni tarafından daha önce de istismara uğradığını ve istismarın ilk kez 10 yaşındayken yaşandığını söylediği öğrenildi. Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan mağdurun ablası da, "Cinsel istismar olayına kısmen şahit oldum. Olayın yaşandığı sırada kapıyı açmaya çalıştım ama kapı kilitliydi" dedi.


Ö.O. ise, İlçe Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadesinde kuzenine cinsel ilişkiye girmeyi teklif ettiğini, olayın bir kez yaşandığını ve kuzenini zorlamadığını öne sürdü. Ö.O., emniyette verdiği ifadeyi savcılık ifadesinde ise reddederek suçlamaları kabul etmedi. Savcı, soruşturma sonucunda Ö.O. hakkında "12 yaşından küçük mağdurun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açtı.


"Oğlumu oyun oynayalım diye yukarı çağırıyormuş, sonra da eylemlerini yapıyormuş"


Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına mağdur çocuğun anne, babası ve ablası, tutuklu sanık Ö.O. ile yakınları katıldı. Mağdur çocuğun annesi mahkemede, "Benim oğlum bu olaydan sonra psikoloğa gitmeye başladı. Bize yaptıkları tavsiye gereği çocuğumuza biz bu olayı sormuyoruz. Çocuğum dün kendiliğinden benimle bu olayı konuştu. Sanık Ö.'nün birden fazla defa kendisine istismar teşkil eden olaylar yaptığını anlattı. Biz kayınvalidemin evine çok sık gitmiyoruz. Biz geldiğimizde babaannesinin evine gelip, oğlumu oyun oynayalım diye yukarı çağırıyormuş sonra da eylemlerini yapıyormuş" diye konuştu.


Sanık Ö.O. ise, "Kuzenim de olsa bir çocuğu ailesinin yanından zorla kendi evime çıkartamam. Bu iddia asılsızdır. Babamın olduğu bir ortamda mağdura böyle bir eylem yapmam söz konusu olamaz. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.


34 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum edildi


Mahkeme Başkanı Şükrü Onat Tekinalp, mahkeme heyetinin kararını açıkladı. Ö.O. "12 yaşını ikmal etmemiş çocuğa karşı zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar" suçundan 28 yıl 1 ay 15 gün, "hile ile zincirleme şekilde çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 34 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Ö.O.'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:13 Kaynak: İHA
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