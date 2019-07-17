Son Dakika Haberleri: 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

4 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Kaza İkiçeşmelik Mahallesi, Aydın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 12 yaşındaki Ö.O.M Aydın Bulvarı üzerinde koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. A.K idaresindeki 34 SN 8085 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile küçük çocuk otomobilin camına vurarak yere düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ayağı kırılan çocuk ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk ambulansa bindirilirken can acısıyla "Abla bir yardım edin" diyerek sağlık görevlilerinden yardım istedi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski muhtar ile karısı tüm köye ibret oldu! Onların hikayesinden korkan karı-kocalar kavga etmiyor Kontrolden çıkan minibüs yol ile balkon arasına sıkıştı Antalya'da yediemin otoparkları dolup taştı! 8 yıldır bekleyen araçlar var Esra Elönü'ye hakaretten gözaltına alınan oyuncu Orhan Aydın ateş püskürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 20:20:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]