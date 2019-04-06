12 Yaşındaki Çocuğun İfadesi Cinayetin Seyrini Değiştirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde işlenen cinayet davasında adliyeye sevk edilen baba-oğul adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde işlenen cinayet davasında adliyeye sevk edilen baba-oğul adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti, zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İshaklı Mahallesi Huzur 3. Sokak'ta dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, evde yaşanan tartışma sonucunda silahla vurularak hayatını kaybeden Mert A.'nın (25) davasında şüpheli olarak adliyeye sevk edilen baba emekli polis Ahmet A. ve küçük oğlu E.T.M.A. (19) çıkarıldıkları Bafra Adliyesi'nde savcılık ifadeleri sonucunda tutuklanmak talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda olayın gerçekleştiğinde evde olan emekli polis Ahmet A.'nın 12 yaşındaki küçük oğlu M.A.'nın ifadesinde cinayeti babasının işlediğini söylemesi üzerine olayın seyri değişti. Nöbetçi mahkemeye tutuklanmak talebiyle sevk edilen E.T.M.A ve babası Ahmet A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.T.M.A.'nın arkadaşları ise adliye önünde sevinçten bir birlerine sarıldı. Çok bitkin bir vaziyette adliyeden çıkan E.T.M.A., halası Hülya Konçak ile birbirine sarılarak gözyaşı döktüler.



Baba emekli polis Ahmet A.'nın ALS hastası olması dolayısıyla kendine bakamayacak durumda olmasından dolayı adli kontrol kaydıyla serbest bıraktığı öğrenildi. İfadesinde cinayeti işlediğini söyleyen ve babasına çok düşkün olduğu öğrenilen E.T.M.A.'nın geçen sene Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitim Bölümünü kazandığı, okula kayıt yaptırdıktan sonra babasının "Maddi durumumuz iyi değil. Seneye daha güzel okul kazanırsın." demesi üzerine okulu bıraktığı öğrenildi.



Cinayete kurban giden Mert A.'nın cenazesi ise bugün Bafra Küba Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bafra Asri Mezarlık'ta defnedildi.



Baba-oğla adli kontrol verilmesi kararına Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti ve şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. - SAMSUN

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