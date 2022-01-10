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12 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu faciayla son buldu - Son Dakika

12 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu faciayla son buldu

10.01.2022 21:27
12 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu faciayla son buldu

Gaziantep'te tüfekle oynayan 12 yaşındaki çocuk, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne neden oldu.

Gaziantep'te tüfekle oynayan 12 yaşındaki çocuk, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'ndeki bir bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki bir bağ evinde tüfekle oynayan 12 yaşındaki çocuk, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu 5 yaşındaki kardeşinin yaralanmasına neden oldu. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu 5 yaşındaki Medine Yılmaz ağır yaralandı. Yaşanan olayın ardından sesleri duyarak yardıma koşan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası çevrede güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri ise olay yeri inceleme çalışması yaptı. Kardeşinin tüfekle oyunu sonucu hayatını kaybeden küçük çocuğun cansız bedeninin olay yeri inceleme çalışmaları sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

ŞOK OLAYI VALİ GÜL DE SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yaşanan olayın sosyal medyada köpek saldırısı olarak lanse edilmeye çalışıldığını ve olayın iç yüzünün farklı olduğunu açıklayan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep'te 12 yaşındaki bir çocuk, evde av tüfeğiyle oynarken kaza sonucu 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep olmuştur. Olay köpek saldırısı olmayıp bu üzücü olayı istismar edenlere itibar edilmemesini istirham ediyorum. Yavrumuza Allah'tan rahmet ailesine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

(Muhammet Abdulkadir Esen/İHA)

12 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu faciayla son buldu
12 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu faciayla son buldu
12 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu faciayla son buldu
12 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu faciayla son buldu
12 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu faciayla son buldu

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Gaziantep, Şahinbey, 112 Acil, Medine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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