Son Dakika Haberleri: 12 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan üvey babasını bıçakladı
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12 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan üvey babasını bıçakladı

6 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, annesi ile tartışan üvey babasını bıçakladı.

12 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan üvey babasını bıçakladı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, annesi ile tartışan üvey babasını bıçakladı.

İlyasköy Mahallesi'nde S.A, henüz belirlenemeyen nedenle eşi S.A. ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında evde bulunan 12 yaşındaki B.U, annesini darp ettiğini ileri sürdüğü üvey babasını sol bacağından bıçakla yaraladı.

Yaralı S.A, 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı.

B.U, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürüldü.

İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:24 Kaynak: AA
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