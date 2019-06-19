Son Dakika Haberleri: 12 yaşındaki çocuk cami silerken 4.kattan düştü
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12 yaşındaki çocuk cami silerken 4.kattan düştü

49 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cam silerken 4. kattan aşağı düşen 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

12 yaşındaki çocuk cami silerken 4.kattan düştü, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde cam silerken 4. kattan aşağı düşen 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre; olay Yenice Mahallesi Hasan Koyuncu Sokak'ta meydana geldi. Odasındaki camı silmeye çalışan 12 yaşındaki Mahmud Dabbe biranda 4.kattan 1. katın üzerindeki demirler ardından yere düştü. Durumu gören vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan çocuğu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu şüpheli gören emniyet ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:52 Kaynak: İHA
Yenice, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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