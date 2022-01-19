12 yaşındaki çocuk direksiyona geçti, kaza geliyorum dedi: 2 yaralı - Son Dakika

Azimli-Hacıharmanlı yolunda ilerleyen B.Y. (12) yönetimindeki 45 HB 5009 plakalı otomobil, yoldan çıkıp devrildi.

Kazada B.Y. ile otomobilde bulunan kuzeni O.Y. (14) yaralandı.

YARALI ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki çocuk, Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin B.Y'nin babasına ait olduğu öğrenildi.