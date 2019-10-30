Son Dakika Haberleri: 12 yaşındaki çocuk kazada yaralandı, annesini sayıkladı
Son Dakika 3. Sayfa 12 yaşındaki çocuk kazada yaralandı, annesini sayıkladı

12 yaşındaki çocuk kazada yaralandı, annesini sayıkladı

3 dakika önce

12 yaşındaki çocuk kazada yaralandı, annesini sayıkladı Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada yaralanan 12 yaşındaki çocuk "anne" diye ağladıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 12 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

12 yaşındaki çocuk kazada yaralandı, annesini sayıkladı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada yaralanan 12 yaşındaki çocuk "anne" diye ağladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 12 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Yaralı Onur Efe Altun'un(12), "Anne" diyerek ağlaması herkesin yüreğini burktu.

Alınan bilgiye göre, kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Çelik Altunyönetimindeki 16 LCL 63 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nden gelip Ertuğrulgazi Mahallesi'ne istikametine giden Abdurrahman Buluşidaresindeki 04 P 0222 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü Çelik Altun kazayı yara almadan atlatırken, yanında bulunan ve emniyet kemeri takılı olmayan torunu Onur Efe Altunçarpışmanın etkisiyle kafasını ön cama çarpması sonucu yaralandı.

Yaralı çocuk kaza yerine gelen sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan "anne" diye ağlayan çocuğu çevredekiler sakinleştirme çalıştı. Kazada ağır maddi hasar alan araçlar ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

12 yaşındaki çocuk kazada yaralandı, annesini sayıkladı

İnegöl, Bursa, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:29 Kaynak: İHA
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