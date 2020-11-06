12 yaşındaki çocuk, motosikleti düz kontak yaparak çaldı - Son Dakika

12 yaşındaki çocuk, motosikleti düz kontak yaparak çaldı

06.11.2020 10:14
12 yaşındaki çocuk, motosikleti düz kontak yaparak çaldı, System.String[]

ANTALYA'da 12 yaşındaki M.E., site önünde park halinde olan Ercan S.'ye ait motosikleti, düz kontak yaparak çaldı.

ANTALYA'da 12 yaşındaki M.E., site önünde park halinde olan Ercan S.'ye ait motosikleti, düz kontak yaparak çaldı. İki sokak ileride arıza yapınca motosikleti bırakıp, yeniden olay yerine gelen M.E., gazetecilerin dikkati sayesinde polis tarafından yakalandı. M.E.'nin motosikleti çalma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi İpek Sitesi önünde meydana geldi. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'de elektrik kesim görevlisi olarak çalışan Ercan S., enerji kesimi yapacağı abonenin oturduğu siteye gelince motosikletini park etti. Bir süre sonra geri dönen Ercan S., motosikletinin yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri ile gazeteciler geldi.

GAZETECİLER KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TANIDIPolis, şüpheliye ulaşmak için güvenlik kamerasını incelerken, eşkal bilgilerine uyan ve adının M.E. olduğu belirtilen şüpheli de olay yerine geldi. Gazetecilerin "Güvenlik kamerasındaki şüpheliye benziyor" uyarısı üzerine M.E., polis tarafından yakalandı. Sürükleyerek çaldığı motosikleti düz kontak yaparak çalıştırdığını söyleyen M.E., iki sokak ötede motosikleti bıraktığını anlattı. Motosikleti bıraktığı sokağı polislere gösteren M.E., nasıl düz kontak yapıp çaldığını en ince detayına kadar anlattı. Hırsızlık olayı, anbean güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Çocuk Şube'ye teslim edilen M.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


12 yaşındaki çocuk, motosikleti düz kontak yaparak çaldı
12 yaşındaki çocuk, motosikleti düz kontak yaparak çaldı

Muratpaşa, Çocuk, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 12 yaşındaki çocuk, motosikleti düz kontak yaparak çaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dolar haftanın son gününde 8.45'ten işlem görüyor TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak Kadın güvenlik görevlisine küfreden şahsa vatandaşlardan linç girişimi Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Ermeni askerleri Şuşa'daki bir evde çay ve yiyeceklerini bırakarak kaçtı Hekimoğlu dizisinin çekimleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 hafta durduruldu
Trump'ın seçimlerde yolsuzluk iddiaları üzerine kanallar canlı yayını kesti Trump'ın seçimlerde yolsuzluk iddiaları üzerine kanallar canlı yayını kesti         
10:27
İsveçli iklim aktivisti Greta'dan Trump'a mesaj: Sakinleş, öfke problemi üzerinde çalışmalısın İsveçli iklim aktivisti Greta'dan Trump'a mesaj: Sakinleş, öfke problemi üzerinde çalışmalısın         
09:39
Apandisti şişen Didem Soydan hastanelik oldu Apandisti şişen Didem Soydan hastanelik oldu         
09:30
Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar         
09:20
Amerikalı İmam Shakir'den dikkat çeken Trump teşekkürü: Bizi sevmediğini açıkça söylüyor, bombalama uzmanı Obama gibi davranmıyor Amerikalı İmam Shakir'den dikkat çeken Trump teşekkürü: Bizi sevmediğini açıkça söylüyor, bombalama uzmanı Obama gibi davranmıyor         
09:13
Kar, sağanak, fırtına! Meteoroloji bölge bölge uyardı Kar, sağanak, fırtına! Meteoroloji bölge bölge uyardı         
08:29
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı         
07:47
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Avrupa Ligi'nde Cengiz Ünder asist yaparken, Orkun Kökçü CSKA ağlarını havalandırdı Avrupa Ligi'nde Cengiz Ünder asist yaparken, Orkun Kökçü CSKA ağlarını havalandırdı         
02:15
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı         
18:53
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır         
16:23
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 10:35:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 12 yaşındaki çocuk, motosikleti düz kontak yaparak çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei