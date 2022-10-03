12 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kuzenini vurdu - Son Dakika
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12 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kuzenini vurdu

03.10.2022 21:49
12 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kuzenini vurdu

İZMİR'in Selçuk ilçesinde H.A. (12), evde kurcaladığı tabancanın ateş alması sonucu karşısında bulunan aynı yaştaki kuzeni M.Ç.'yi (12) başından vurarak ölümüne neden oldu.

İZMİR'in Selçuk ilçesinde H.A. (12), evde kurcaladığı tabancanın ateş alması sonucu karşısında bulunan aynı yaştaki kuzeni M.Ç.'yi (12) başından vurarak ölümüne neden oldu.

Olay, bugün saat 15.15 sıralarında Selçuk'un Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre M.Ç. ve H.A. evde buldukları tabanca ile oynadıkları esnada, silah bir anda ateş aldı. H.A.'nın elindeki silahtan çıkan mermi M.Ç.'nin başına isabet etti. Silah sesini duyan çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde M.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz M.Ç.'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirirken, polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Selçuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 12 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kuzenini vurdu - Son Dakika

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