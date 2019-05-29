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12 yaşındaki çocuktan kötü haber

2 saat önce

Adana'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki çocuğun sulama kanalında cesedi bulundu.

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Adana'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki çocuğun sulama kanalında cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde yaşayan Üzeyir Tamer'den (12) 27 Mayıs günü evden çıktıktan sonra bir daha haber alamayan babası Hacı ile annesi Selma Tamer durumu polise bildirdi. Polis çocuğu aramaya başladı. Bu arada çocuğun en son birlikte görüldüğü arkadaşları, Tamer'in yüzmek için mahallenin yakınından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdiğini ve akıntıya kapılarak boğulduğunu iddia etti. Bunun üzerine kayıp çocuk için sulama kanalında AFAD ve SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneğinden 15 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı. Ancak çocuk bir türlü bulunamadı. Bunun üzerine savcılıktan alınan izinle kanal kapakları kapatılarak su kesildi. Bugün sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Gurup Amirliğinden dalgıç polislerinde katılımıyla tekrar arama başlatıldı. Yapılan aramada çocuğun cansız bedeni Yüreğir Hidroelektrik Santrali kapaklarında bulundu. Dalgıç polisler halatlarla çocuğun cesedini bulunduğu yerden çıkardı. Bu arada, olay yerine gelen anne Tamer, gözyaşlarına boğuldu. Anne Tamer oğlunu son bir kez görmek için santrale girmek istedi ancak yetkililer izin vermedi. Baba Tamer'de oğlunun öldüğünü duyunca bir ağaç dibine oturarak gözyaşı döktü. Ceset yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis şimdi çocuğun kanala nasıl girdiğini araştırıyor.
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:36 Kaynak: İHA
Levent Mahallesi, Polis, Yüreğir, Adana, Güncel
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