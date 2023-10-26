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12 yaşındaki Dursun Efe'yi küfrettiği için öldürdüğünü öne sürdü - Son Dakika

12 yaşındaki Dursun Efe'yi küfrettiği için öldürdüğünü öne sürdü

Son Güncelleme: 26.10.2023 14:29

Tokat'ın Turhal ilçesinde Dursun Efe Andıç'ı öldüren ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Umut Göçgen ifadesinde, ''Küfürlü konuştuğu için uyardım. Bana da küfür edince tartıştık. Böyle olmasını istemezdim'' dedi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde Dursun Efe Andıç'ı (12) öldüren ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Umut Göçgen (21) ifadesinde, "Küfürlü konuştuğu için uyardım. Bana da küfür edince tartıştık. Böyle olmasını istemezdim" dedi.

BİSİKLET SÜRMEK İÇİN DIŞARI ÇIKMIŞ

Olay, 23 Ekim günü Turhal ilçesinde meydana geldi. Gürsel Mahallesi'nde annesi Aslıhan Güneş ile birlikte yaşayan, Şehit Dursun Yöntem Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrenci Dursun Efe Andıç, okuldan eve geldikten sonra bisiklet sürmek için dışarı çıktı. Turhal Devlet Hastanesi'nde işçi olarak çalışan ve eşinden boşanan Aslıhan Güneş, akşam eve geldiğinde oğlunu göremeyince cep telefonu ile ulaşmaya çalıştı. Oğluna ulaşamayan Güneş, Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri ilçede arama çalışması başlattı. Çalışmalarda, dün Dursun Efe Andıç'ın bisikleti bulundu.

12 yaşındaki Dursun Efe'yi küfrettiği için öldürdüğünü öne sürdü

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Dursun Efe Andıç'ın, Umut Göçgen ile birlikte olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Umut Göçgen sorgusunda, Andıç ile tartıştıktan sonra öldürdüğünü itiraf ederek, cesedini bisikletten yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Arapbağları mevkisinde ağaçlık alanda olduğunu söyledi.

12 yaşındaki Dursun Efe'yi küfrettiği için öldürdüğünü öne sürdü

4 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ

Polis ekipleri, Göçgen'in tarif ettiği yerden Andıç'ın cansız bedenini buldu. Yapılan ilk incelemelerde 4 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Dursun Efe Andıç'ın cansız bedeni, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan Andıç'ın cenazesi dün gece saatlerinde ailesine teslim edildi. Andıç, bugün Turhal'da kılınan cenaze namazının ardından Tokat'ta bulunan Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

12 yaşındaki Dursun Efe'yi küfrettiği için öldürdüğünü öne sürdü

"KÜFREDİNCE TARTIŞTIK"

Umut Göçgen'in ifadesinde, "Cips ve kola aldık. Bisikletle gezmeye çıktık. Küfürlü konuştuğu için uyardım. Bana da küfredince tartıştık. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Turhal, Güneş, Tokat, Umut, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 12 yaşındaki Dursun Efe'yi küfrettiği için öldürdüğünü öne sürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 yaşındaki Dursun Efe'yi küfrettiği için öldürdüğünü öne sürdü - Son Dakika
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