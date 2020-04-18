12 yaşındaki Duru Ercoşkun'dan sokağa çıkmayan vatandaşlara piyano resitali - Son Dakika

12 yaşındaki Duru Ercoşkun'dan sokağa çıkmayan vatandaşlara piyano resitali

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs salgını dolayısı ile evinden çıkmayan vatandaşlara moral vermek isteyen 12 yaşındaki Duru Ercoşkun, piyano resitali yaparak Eyupsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e gönderdi. Ercoşkun'un resitalini sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Köken ise, "Bu süreci atlattıktan sonra canlı olarak mutlaka dinleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan'da yaşayan güzel sanatlar bölümü öğrencisi 12 yaşındaki Duru Ercoşkun, yeni tip korona virüs salgını dolayısı ile evinden çıkmayan vatandaşlara piyano yeteneği ile moral vermek istedi. Evinde sürdürdüğü çalışmalar esnasında çektiği piyano resitalini Eyupsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e gönderen Ercoşkun, "Karantina bitince de canlı çalmak isterim" dedi. Başkan Deniz Köken ise Ercoşkun'un resitalini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Eyüpsultan'daki birbirinden yetenekli çocuklarımızın videoları gelmeye devam ediyor. 12 yaşındaki Duru Ercoşkun kardeşimiz bizim için piyano resitali yapmış. Bu süreci atlattıktan sonra canlı olarak mutlaka dinleyeceğim" açıklamasına yer verdi.