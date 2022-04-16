12 yaşındaki Furkan, sulama göletinde boğuldu - Son Dakika
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12 yaşındaki Furkan, sulama göletinde boğuldu

16.04.2022 13:31
12 yaşındaki Furkan, sulama göletinde boğuldu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine giren Furkan Şengül (12) boğuldu.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine giren Furkan Şengül (12) boğuldu.

Gebze Beylikdağı Şehir Ormanı'nda dün öğleden sonra arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine giren Furkan Şengül, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla Furkan Şengül'ün cesedine ulaşıldı.Şengül'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.


12 yaşındaki Furkan, sulama göletinde boğuldu
12 yaşındaki Furkan, sulama göletinde boğuldu
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Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 12 yaşındaki Furkan, sulama göletinde boğuldu - Son Dakika


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