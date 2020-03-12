12 yaşındaki görme engelli yüzücü Cemre, 6 yılda 22 madalya kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor 12 yaşındaki görme engelli yüzücü Cemre, 6 yılda 22 madalya kazandı - Son Dakika Spor

12 yaşındaki görme engelli yüzücü Cemre, 6 yılda 22 madalya kazandı

6 saat önce

KAYSERİ'de yaşayan görme engelli Cemre Ateş (12), 6 yıldır mücadele ettiği yüzme branşında toplam 22 madalya kazandı.

12 yaşındaki görme engelli yüzücü Cemre, 6 yılda 22 madalya kazandı, System.String[]

KAYSERİ'de yaşayan görme engelli Cemre Ateş (12), 6 yıldır mücadele ettiği yüzme branşında toplam 22 madalya kazandı.

Emel Tarman Görme Engelliler Orta Okulu 5'inci sınıfta eğitimini sürdüren Cemre Ateş, yüzmeye hobi olarak başladı ve 6 yıl boyunca çeşitli şampiyonalara katılarak 22 madalya kazanma başarısı gösterdi. Cemre, 6 yılda gösterdiği başarılı performansının ardından milli takım kampına girmeye de hak kazandı. Cemre, milli takım kampında da başarılı olması durumunda ülkeyi uluslararası müsabakalarda temsil edecek.

6 yıldır yüzdüğünü belirten Cemre, "Yüzmeye yaz kurslarıyla başladım. Daha sonra Türkiye şampiyonalarına katıldım. Bu yarışlardan 22 madalya elde ettim. Başarılarım nedeniyle çok mutluyum. Bundan sonra inşallah ülkemizi milli takım düzeyinde temsil etmek istiyorum. Yüzmek ve madalyalar elde etmek çok güzel bir şey" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cemre Ateş'in yarışlara hazırlanışı

Yarışlardan görüntü

Cemre Ateş ile röportaj

Genel detay


Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:52 Kaynak: DHA
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